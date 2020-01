Miguel Ángel Mellado: "El periodismo es más importante que nunca en esta confusión política"

El director de Información de EL ESPAÑOL, Miguel Ángel Mellado, recibió la primera insignia de oro que concede la Asociación de Prensa de Ciudad Real (APCR). Este galardón -que reconoce la trayectoria de un profesional de la tierra- tiene un doble valor ya que se concede en el marco del centenario de esta agrupación de periodistas.

En la gala de entrega del galardón -que contó con una amplia representación del mundo político, económico y social de Ciudad Real- Mellado reivindicó que el periodismo es ahora más importante que nunca en un momento de elevada confusión y convulsión política.

El periodista también rompió una lanza por el periodismo que se realiza en regiones, cuna de importantes informaciones y de grandes profesionales "no siempre valorados desde Madrid".

Mellado también resaltó la gran dimensión y la extraordinaria salud que está alcanzando EL ESPAÑOL en el panorama mediático y recordó la importancia que cobrará este periódico a partir del 24 de febrero cuando se relance INVERTIA. “Ofreceremos dos periódicos, uno generalista y otro económico”, dijo. "El objetivo es que INVERTIA se convierta en el gran diario económico de España", señaló.

Miguel Ángel Mellado tras recibir el galardón.

Durante su discurso, Mellado compartió algunas de sus recetas respecto de su manera de entender el periodismo, un decálogo de mandamientos para jóvenes periodistas "con ganas sentirse satisfechos con lo que hacen, que es el mejor triunfo para cualquiera que se toma el trabajo en serio."

Dentro de este decálogo puso énfasis en el contraste de las noticias. "Dudad de todo, comprobad las noticias, sobre todo si afectan a personas en concreto. Así os equivocaréis menos veces y no haréis daño innecesario. En una redacción de Washington había un cartel que decía: si tu madre te dice que te quiere, contrástalo. Hay que dudar: el propio san Francisco de Sales era un hombre dubitativo. Se cuenta que estuvo 10 semanas seguidas convencido de que iría al infierno. Yo, cuando he hecho pequeñas maldades en la profesión, o sea, frecuentemente, también he pensado que acabaría en el infierno, si es que hay".

Para Mellado también hay que ser refractarios al halago. "El halago debilita. El halago del poder es el peor de todos. Es pan para hoy y hambre para mañana. Decía Julio Camba que todas las pompas le parecen fúnebres. Menos la pompa de recibir una insignia de oro en Ciudad Real por los compañeros de profesión".

El director de Información de EL ESPAÑOL recordó que hay que cuidar el prestigio de la profesión "como decía el presidente norteamericano Lyndon Johnson de la sopa: “No escupas en la sopa, que todos tenemos que comer”, decía. Nuestra sopa es el periodismo. Nos da de comer, en muchos casos poquito, pero alimenta también a la comunidad, que es toda la sociedad".

MIguel Ángel Mellado junto con la presidenta de la Asociación de Periodistas de Ciudad Real, Mar Gómez Torrijos, en el centro.

El periodista de Campo de Criptana recibió la distinción elaborada en exclusividad en oro de 18 kilates. El jurado, una vez analizadas las diferentes propuestas realizadas por los socios de la APCR, "pone en valor el bagaje de este profesional que comenzó en plena Transición hacia la Democracia".

La insignia de oro se entregó en el marco de los XV Premios APCR de Periodismo. En esta ocasión el ganador fue el reportaje titulado "Bandoleros: la verdadera historia" publicado el pasado mes de abril en la edición nacional del diario ABC.

Firmado por Manuel Pérez y Rodrigo Muñoz el jurado destacó "la fuerza del relato", una historia que cuenta las hazañas de Castrola, "el bandolero de Ciudad Real más temido por la Guardia Civil".

Al acto de entrega del galardón asistieron la consejera de Igualdad y Portavoz del Gobierno de Castilla La Mancha, Blanca Fernández; el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla La Mancha, Francisco Martínez Arroyo; la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora y el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero.