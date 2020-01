Todos los caminos conducen a Roma: las opciones de Paolo Vasile tras la fusión de Mediaset

Paolo Vasile se enfrenta a una de las decisiones más trascendentes de su vida profesional. El todopoderoso consejero delegado de Mediaset España debe decidir su futuro tras el nacimiento de Media for Europe, la fusión entre los negocios audiovisuales españoles e italianos del grupo fundado por Silvio Berlusconi.

Fuentes oficiales del Grupo aseguran que tras la fusión -empantanada en los juzgados desde junio del año pasado- "todo seguirá igual" y que la relación de Paolo Vasile en el holding se limitará a su presencia en el futuro consejo de administración de Media for Europe.

No obstante, otras fuentes del sector advierten que el destino de Vasile podría estar lejos de España y que le espera un puesto de responsabilidad en el organigrama de la fusionada, pero ya en Roma, cerca de Silvio Berlusconi.

Un movimiento directamente relacionado con la estructura de Mediaset España después de la fusión y de la independencia que mantendrá en relación a la nueva compañía. La estructura financiera será la misma y en cuanto a los mercados, la nueva Media for Europe cotizará tanto en Milán como en Madrid, en principio con el doble de capitalización.

Pero otra cosa es la libertad y autonomía que tenga para tomar las decisiones sobre sus inversiones, gastos y movimientos de parrilla. Una situación que no se resolverá hasta que se culmine un proceso que se encuentra frenado en los tribunales.

Trayectoria en España

En cualquier caso, todas las fuentes consultadas insisten en que, a sus 67 años, Paolo Vasile se ha ganado el derecho a decidir su destino y que en definitiva será quien tenga la última palabra respecto de su salida de España. Una decisión que probablemente no se conozca hasta que se resuelva la fusión.

En 1999 fue nombrado consejero delegado de Telecinco tras ser máximo responsable del centro de producción de Mediaset en Roma y Subdirector General de Mediaset. Una década después se convertiría en CEO de Mediaset, tras la fusión con Cuatro. En 2014 fue nombrado consejero delegado único de la compañía tras asumir las funciones de la gestión comercial y el mando de Publiespaña.

Durante su mandato ha logrado consolidar a Mediaset como la televisión comercial con mayor audiencia y la que acumula los mayores ingresos y beneficios. En un mal año publicitario Vasile logró que en 2018 la compañía ingresara 981,6 millones de euros con un beneficio neto superior a los 200 millones.

Vasile ha liderado además la salida a Bolsa de la compañía, ha pilotado la fusión con Cuatro y ha lidiado con la investigación de Competencia que se saldó con una multa de 38,9 millones de euros. Su último gran reto es precisamente adaptar su política comercial a las nuevas exigencias del regulador.

Dos décadas en España en las que no ha hecho amigos. Fiel a su estilo directo y competitivo no se calla nada y no teme decir su opinión sin importar el efecto de sus declaraciones. En el caso de la CNMC no dudó en cargar duramente contra el regulador de José María Marín Quemada y acusarle de perjudicar a la industria televisiva española en detrimento de los grandes gigantes internacionales.

Lucha con el sector

En los últimos años se ha divorciado de la Academia de Televisión, del Festval -la feria más importante de televisión de España-, se ha marchado de la patronal de las televisiones Uteca y se ha desmarcado de eventos televisivos como el último debate presidencial en el que declinó a participar junto a Atresmedia y RTVE.

Vasile no deja prisioneros y en las dos décadas que lleva al mando de Mediaset ha moldeado la compañía a su imagen y semejanza: éxito de audiencia y económico, pero de espaldas al sector.

En cualquier caso estamos hablando de una decisión que tomará más de lo esperado. De hecho, las fuentes consultadas indican que antes del año pasado podrían haber novedades, pero todo se ha retrasado por los problemas de la fusión.

Fusión en los Tribunales

El pasado 10 de diciembre, el tribunal de Milan decidió posponer su decisión sobre el proyecto de fusión de Mediaset con su filial española (un acuerdo que fue impugnado en los tribunales por la francesa Vivendi) hasta el 21 de enero de 2020, una vez que se haya celebrado la junta general de accionistas de Mediaset, convocada para el 10 de enero.

El 11 de octubre, el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid acordó la suspensión cautelar de los acuerdos aprobados en la junta de Mediaset España, celebrada el pasado 4 de septiembre. La sentencia da la razón a Vivendi -tienen el 28,8% de Mediaset- y señala que los estatutos de la nueva sociedad pretenden perpetuar el poder de Fininvest (Berlusconi) en el grupo.

El próximo 5 de febrero Mediaset España decidirá en Junta Extraordinaria la aprobación de nuevos puntos que modificarían los aspectos fundamentales que impugnó Vivendi. Para desbloquear la fusión Mediaset también cambió a dos consejeros de la futura compañía: Borja Prado y Francesca Mariotti, que fueron sustituidos por Javier Diez de Polanco y Alessandra Piccinino.