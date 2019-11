Manolo Lama, noche de furia tres años después de ser defenestrado por Paolo Vasile: "Aún no lo supera"

-Juanma Castaño: "Manolo, imagínate que, por lo que sea, tienes que faltar un día a tu trabajo..."

-Manu Carreño: "Ya falté y te sentaste en mi silla al día siguiente".

-Juanma Castaño: "Estás equivocado. Fue al año siguiente. Al día siguiente se sentó Nico Abad. Tienes mala memoria, te estás haciendo muy mayor".

-Manu Carreño: "A mí no me vas a contar milongas".

-Juanma Castaño: "Si yo me tuviera que sentar en tu silla, al volver me quitaría sin ningún problema".

Lo que comenzó como un debate normal en El Partidazo de Cope del pasado lunes sobre la salida de Robert Moreno y su sustitución por Luis Enrique al mando de la Selección Española de fútbol, se convirtió en una de las peleas más ásperas que se recuerden en antena en el equipo de Deportes de la emisora.

Un sorprendente ajuste de cuentas entre dos de los más populares locutores de la cadena, en el que un indignado Manolo Lama vapuleó a Juanma Castaña, con quien no costaban disputas anteriores. Una salida de tono que Paco González -director de Tiempo de Juego y alma máter del equipo- intentó encauzar sin éxito. Unos segundos de furia, de incomodidad y de resentimiento que no pasaron desapercibidos en el equipo de la emisora.

Lama se refiere a su salida de los Deportes Cuatro y de Los Manolos en septiembre de 2016, programa que lideró durante una década junto con Manu Carreño tomando el pulso de la información deportiva en televisión con picos de audiencia de un 10% de share. Un despido tras el que, efectivamente, fue sustituido primero por Nico Abad y un año después por Juanma Castaño.

Pero, ¿qué pasó para que Lama volviera a recordar, más de tres años después su traumática salida de Los Manolos?. En el equipo de Cope lo atribuyen a un resentimiento crónico de un Lama que todavía no supera su marcha de la tele. "Todos sabemos en Cope que no lo ha superado", dice una fuente que ha trabajado con él".

"Han pasado tres años, pero las heridas no han cicatrizado", dice otro cercano a este periódico. En efecto, en sucesivas apariciones públicas y entrevistas concedidas a diferentes medios no ha parado de recordar los detalles de su salida incidiendo en la pérdida de audiencia del programa desde que él se marchó.

En marzo de este año el periodista habló a Marca de su despido: "Eso lo tendrían que explicar Paolo Vasile y Manolo Villanueva, director de contenidos del Mediaset, que fueron quienes tomaron la decisión. Yo estuve durante once años con Julio Pulido y en Deportes Cuatro conseguimos un producto diferente, innovador, creamos una marca con Manu Carreño". "Fue una marca imbatible. Nunca perdimos, no perdimos ni un solo día de ninguna semana ni de ningún mes ni de ningún año", recordó.

Del mismo modo, en febrero de 2018 Lama declaraba a Bluper que Vasile "había matado" a Los Manolos. "Los Manolos era un proyecto que era precioso y lo estábamos bordando y lamentablemente aquello acabó porque Mediaset quiso", declaró Lama en ese momento. "Ahora, tristemente, los datos y los números ya no les acompañan", dijo sobre las audiencias del programa.

El consejero delegado de Mediaset España, Paolo Vasile. EFE

"Mi corazón está con esa redacción de Deportes Cuatro, con Julio Pulido, con Juanma Castaño, con Carreño, que son unos profesionales gigantes y buenísimos", dijo sobre sus antiguos compañeros de programa. "Pero Mediaset, no sé por qué, lo mató".

En febrero de 2017 decía ésto a Vertele: "Nunca me dieron las razones por las que prescindieron de mí. Las solicité un par de ocasiones y nunca me las comunicaron, pero yo siempre digo lo mismo: las decisiones de las empresas hay que acatarlas aunque no las compartamos. Lo que saco como conclusión tras mi salida es que evidentemente la decisión que tomó la empresa, por parte de los ejecutivos, no sé si fue acertada o no. Pero, desde luego, si ves las audiencias no les ha ido tan bien como nos iba antes".

En estos tres años Lama ha mantenido su puesto como comentarista de Deportes Cope, pero no ha dejado de intentarlo con la televisión. En febrero fichó por el programa de Atresmedia Ninja Warrior, donde se mantuvo como comentarista durante un par de temporadas, al mismo tiempo que llegó a Gol para presentar su informativo deportivo de mediodía. Aunque en ninguno de los casos con la repercusión mediática de Los Manolos.

Manolo Lama durante su etapa en Ninja Warrior.

Durante su último mes en este programa, Lama era visto regularmente por más de un millón de personas y en sus últimas apariciones en El Golazo de Gol supera con dificultades los 100.000 seguidores. Estamos hablando de pasar de un share del 10% en sus buenos tiempos a un 1,5% en el mejor de los casos. Y Deportes Cuatro no lo ha pasado mejor ya que mantiene en estos momentos entre 400.000 y 500.000 espectadores, la mitad de la época de Lama.

Unas cifras que explican en parte el enfado del comunicador. "Lo que le gusta de verdad a Lama es salir en televisión, por eso no asume que ya no está en Cuatro y que debe conformarse estar en Gol donde le ve poca gente", dice otro de los periodistas que ha compartido con él en Mediaset.

En efecto, lo que realmente duele a Lama es estar fuera del primer foco mediático. "Si eres periodista deportivo la radio te da prestigio, pero lo que realmente te pone en el primer plano es la televisión", dice un directivo del sector. Estamos hablando de exposición mediática, de más contratos publicitarios y de un perfil mucho más atractivo... que Lama ha perdido en estos últimos tres años fuera de Cuatro.

Tres años de ostracismo televisivo en los que Lama ha dejado de estar en la primera línea. "Ya no es lo que era", dice este mismo directivo que agrega que "su caché ha bajado mucho y él lo sabe". Efectivamente, las cifras demuestran que no es el Lama de hace cuatro años que era un referente desde su púlpito de Cuatro.

Manolo Lama y Manu Carreño, cuando presentaban 'Los Manolos' en Cuatro.

Hoy por hoy, quienes le conocen dicen que no dudaría en volver a Cuatro si se le ofrecieran, pero con Paolo Vasile en Mediaset es imposible. Su relación terminó muy mal tras su fulminante despido y la protección que el consejero delegado del grupo brindó a Manu Carreño.

En junio de 2016 Carreño fichó por Cadena Ser tras una temporada en Cope donde estuvo apadrinado precisamente por Lama. Una salida que este último no se tomó demasiado bien y que terminó por dinamitar su relación de una década de fraternidad. Al ver que las cosas tomaban mal rumbo Vasile decidió ponerse del lado de uno de sus protegidos, socio de su productora Supersport, y fulminó a Lama.

Con todos estos antecedentes, ¿puede ir a más su calentón con Juanma Castaño? Las fuentes consultadas indican que no es probable ya que atribuyen su 'noche de furia' solo a un momento puntual de cabreo por la situación. Aunque esto no garantiza ni mucho menos que en los próximos meses sigamos escuchando a Lama quejarse de su salida de Cuatro. El cuento de nunca acabar.