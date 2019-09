'The New York Times' cierra su versión en español por no ser "financieramente exitoso"

Fachada del The New York Times.

La aventura de 'The New York Times' en español ha llegado a su fin. El periódico estadounidense ha anunciado su cierre después de tres años de actividad. En una publicación destinada a los lectores del medio, explica que se trata de un proyecto que "no demostró ser financieramente exitoso".

"Lanzamos NYT en Español como parte de un experimento que expandió nuestra cobertura a diferentes idiomas, en un intento de alcanzar y atraer más lectores internacionales", describen. Sin embargo, aunque esta versión del periódico "atraje a una considerable nueva audiencia" hacia la publicación los resultados económicos no han sido los esperados.

Así, a partir de ahora, el medio apostará por un modelo de suscripción en el que hará llegar "a una audiencia global nuestro informe de las principales noticias". The New York Times optará por traducir sus artículos a diferentes idiomas, incluido el español.

El medio ha explicado que aumentará su "inversión en la expansión de estos esfuerzos de traducción". Por otra parte, ha asegurado que "este cambio no afectará nuestra cobertura de América Latina, que seguirá siendo sólida, con dedicados corresponsales, radicados en Medellín, Ciudad de México y Río de Janeiro".