Pedro J. Ramírez vuelve a la Ser después de 30 años: “El Rey se ha equivocado”

“No amigos, no os habéis equivocado de emisora, hoy Pedro J. Ramírez es el jefe de redacción en Cadena Ser con Javier Ruiz”. Pilar Velasco, redactora de la emisora, respondía en redes sociales a los oyentes de la emisora de Prisa que escuchaban con sorpresa al director de EL ESPAÑOL durante el segundo tramo del programa de este lunes.

¿Pedro J. en la Ser? En efecto, Pedro J. Ramírez volvía a la emisora después de 30 años y lo hacía como jefe de redacción del programa estrella de la Ser. Hoy por Hoy invita regularmente a un periodista para que pueda aportar su visión sobre los temas de actualidad en una jornada de radio en la Ser.

“Me ha dado un vuelco al corazón al entrar en esta casa, entrar en la Ser, ya que hacía treinta años que no venía por aquí, pero aunque yo no venía a la Ser durante estos treinta años la Ser ha seguido viniendo a mí, porque desde muy pequeño la radio para mí era EAJ 18, Radio Rioja de Logroño y ahora he visto en el estudio a algún compañero al que escucho con asiduidad al que no le ponía cara, pero si le ponía voz”, ha dicho Ramírez en su primera toma de contacto con el micrófono de la emisora de Prisa recordando que “yo he sido más constante con la Ser, de lo que la Ser ha sido conmigo”.

No amigos, no os habéis equivocado de emisora, hoy @pedroj_ramirez es el ‘jefe de redacción’ @La_SER con @Ruiz_Noticias al frente pic.twitter.com/ndJhqZ6eTn — Pilar Velasco (@Pevelasco) August 5, 2019

"El Rey se ha equivocado"

Y tardó pocos minutos en entrar en el debate y comentar con Javier Ruiz los temas de actualidad, “con visiones diferentes”, según reconoció el propio periodista de la Ser. Respecto del llamamiento del Rey Felipe, que ayer desde Palma de Mallorca envió un mensaje a los políticos para que se pusieran de acuerdo en la formación de un Gobierno, Ramírez se manifestó “bastante de acuerdo con la tesis que dice que el Rey se ha equivocado”.

“Yo creo que el Rey no debería tomar partido entre dos salidas igualmente constitucionales (las elecciones o el acuerdo de Gobierno) porque a partir de ahora él va a ser rehén de esta preferencia. Entre otras cosas, porque de él depende estimular o no que se forme gobierno sin ir a otras elecciones. Se interpretará que el Rey presiona a Casado y a Rivera para que se abstengan, que el Rey presiona a Sánchez para que ceda ante Iglesias, que el Rey presiona a Iglesias para que acepte la última oferta de Sánchez”, ha indicado.

Pedro J. Ramírez también se refirió a la ola de incendios que afecta a varias zonas de España. El director de EL ESPAÑOL pidió que exista un delegado del Gobierno para luchar contra los incendios forestales, el que debería estar coordinado con el Ministerio del Interior, con los servicios de inteligencia y las comunidades autónomas. Salvando las distancias, “al nivel de lo que se hizo con la Violencia de Género”, ha señalado.

Pedro J. Ramírez vuelve a Cadena Ser después de 30 años

Para Ramírez, el Gobierno debería dedicar recursos a investigar los incendios. “Diez tíos de primera a averiguar y a seguir la pista de por qué se están produciendo los incendios, de cuáles son los móviles reales. ¿Hay intereses inmobiliarios detrás de verdad o son patologías que tienen que ver con el estrés? ¿Es la propia lucha contra el fuego? Una vez que se haga ese diagnóstico tendremos que ver si hay que aumentar penas, si hay que aumentar efectivos o si hay que hacer más esfuerzos”.

Tiroreos en Estados Unidos

Respecto de los dos tiroteos que sacudieron a Estados Unidos el pasado fin de semana y de su relación con los mensajes anti inmigración de Donald Trump, Pedro J. Ramírez ha indicado que una de las grandes causas es la tolerancia con la que buena parte de la sociedad norteamericana concibe la cultura de las armas “para mí lo más detestable que pueda existir, yo creo que habría que prohibir hasta la fabricación de armas”.

Del mismo modo, ha indicado que este tipo de tiroteos dejan en evidencia a Santiago Abascal y a Pablo Iglesias, que en diferentes momentos han pedido la legalización de las armas. Pedro J. Ramírez ha recordado que Abascal concedió su primera entrevista a una revista digital de los cazadores y entonces aprovechó la oportunidad para colocar un mensaje peligrosísimo: “La idea de que se debía estimular la concesión de licencias de armas con fines de autodefensa”.

Cruce de palabras entre @Ruiz_Noticias y @pedroj_ramirez por las víctimas del franquismo.

➡ "Estoy contra el maniqueísmo de que había buenos y malos". Pedro J.

➡"Yo contra la equidistancia de quien dio un golpe de Estado frente a quien defendía la democracia" Javier Ruiz pic.twitter.com/PfVQFInuOy — Hoy por hoy (@HoyPorHoy) August 5, 2019

Y también recordó que Pablo Iglesias sostuvo hace unos años en inaudita sintonía con Charlton Heston y la Asociación Nacional del Rifle que el derecho al uso de la violencia no debía ser monopolio del Estado sino que también los particulares deberían tener derecho a ejercerlo en función de la defensa de sus legítimas libertades. “Es significativo que ni Abascal ni Iglesias dijeran nada ayer de los episodios de los asesinatos múltiples de Texas de El Paso y de Dayton en Ohio” concluía el director de EL ESPAÑOL.

Homenaje a las Trece Rosas

Finalmente, Pedro J. Ramírez tuvo un cruce de declaraciones con Javier Ruiz, a raíz de su visión sobre el homenaje de este lunes a las Trece Rosas. “Yo no voy a poner el menor reparo a la caracterización como una dictadura atroz, repugnante y de la que debemos avergonzarnos cuando hablamos del Franquismo".

"Pero también digo que Melquíades Álvarez, las personas que fueron asesinadas en el asalto a la cárcel Modelo, las que fueron asesinadas en Paracuellos o las víctimas del llamado Tribunal Revolucionario que se constituyó en Barcelona, deberían tener el mismo derecho al recuerdo y el mismo homenaje que tienen las Trece Rosas”, ha señalado.