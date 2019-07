Teledeporte dedica un programa especial a José María García: "Vuelve Supergarcía"

Aunque se retiró de los medios de comunicación en abril de 2002, José María García sigue siendo una referencia y continúa dando titulares cada vez que concede una entrevista. En la última, que se emitirá dentro del especial de dos entregas dedicado a su figura este martes y miércoles a las 23.00 horas en Teledeporte, arremete contra los políticos y los directivos de los medios de comunicación: "Nuestros políticos están al borde de la discapacidad mental, cultural y social".

A lo largo de la entrevista, realizada por Paco Grande, García asegura que siente "pena por la comunicación" actual y muestra su indignación contra los "periodistas de bufanda": "¡Cómo puede un periodista manifestar de qué equipo es!". García no ataca el periodismo —de hecho, dice que "es una profesión preciosa"—, sino el mal periodismo y defiende que en los medios "lo primero que hay que conseguir es la credibilidad", y eso se logra si no se olvida que "el periodismo es pluralidad" y "el periodismo es independencia".

El mítico locutor asegura además que ha recibido, y sigue recibiendo, ofertas para volver, pero que solo regresaría "con un programa de actualidad", no de deportes. Hace falta alguien que sepa diferenciar entre periodismo y propaganda. Eso sí, si voy, o tengo libertad —que no libertinaje—, o me voy", añade.

Repaso a su trayectoria

En el programa que emite Teledeporte con el título "Vuelve Supergarcía", se recuperarán algunas de las imágenes más emblemáticas de su trayectoria. Una de ellas será la del botellazo a Juanito el 30 de noviembre de 1977. Sucedió durante un enfrentamiento entre Yugoslavia y España. El delantero español fue expulsado, García se acercó a él para recoger sus impresiones y, mientras se dirigían junto a los vestuarios, alguien lanzó una botella de cristal que estalló en la cabeza de Juanito.

Otra de los vídeos será el del chófer del ex presidente de la Federación Española de Fútbol Pablo Porta. Fueron esas imágenes, grabadas por García y emitidas en Si yo fuera presidente, el programa de TVE dirigido por Fernando García Tola, las que sirvieron de prueba para demostrar que Porta usaba a su chófer como chico para todo: llevaba a la esposa del directivo a la peluquería y sacaba a orinar a su perro, Óscar, al que García ya había hecho famoso en toda España desde el micrófono de la radio.

El periodista, uno de los más reconocidos en España durante la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI, aterrizó en TVE en 1964 tras pasar por el diario Pueblo y Radio España. Ocho años después fichó por la Cadena Ser, donde instauró el periodismo deportivo de medianoche. Con Manuel Marín Ferrand, fundó en 1982 Antena 3 Radio para dirigir Supergarcía.

En 1992, tras la compra de Antena 3 Radio por parte del grupo Prisa, García migró con su programa a Cadena Cope, donde estuvo hasta el año 2000. Durante los dos últimos años de su trayectoria profesional se embarcó de la mano de Telefónica en un ambicioso proyecto audiovisual.