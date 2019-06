Los mercados penalizan a Mediaset: pierde 120 millones en bolsa tras la fusión con su matriz

Mediaset España recibió un duro correctivo bursátil en su primera jornada completa de cotización tras el anuncio de que integrará sus negocios con su matriz, en una nueva compañía que se llamará MediaForEurope. Si el viernes su cotización tuvo que ser suspendida al calor de los rumores de integración tras ganar casi un 9%, este lunes perdió un 5,3%, equivalente a 120 millones de euros de capitalización.

Por el contrario, Mediaset Italia se disparó un 4,2% tras conocerse los principales detalles del acuerdo. Los analistas consideran que, pese a las compañías indican que “todo seguirá igual”, siguen existiendo dudas respecto de la operación, en relación a los ahorros que podrá generar la fusión, su capacidad para ser competitivos en el nuevo mundo digital y la posición de España en esta nueva compañía.

Los movimientos bursátiles van precisamente en esta última línea. En una fusión, la empresa que es adquirida siempre es la más penalizada en bolsa y la que compra es beneficiada. En este caso, Mediaset España es considerada más como una empresa "opada" que como la protagonista de una fusión en igualdad de condiciones. Ello pese a que los números de España son mucho mejores que los de Italia.

Las cifras de 2018 indican que España representó 200 millones de euros de los 471 millones que ganó todo el grupo Mediaset. Del mismo modo, España ingresó unos mil millones de los 3.401 millones de todo el grupo, pero con la diferencia de que sus ingresos totales crecieron y los de la matriz se redujeron en unos 100 millones.

Dudas con las sinergias y la competencia contra Netflix

En el mercado existe además el convencimiento de que la integración de las dos compañías favorece mucho más a Italia que a España. Mediaset España es vista como una operadora mucho más sólida y que está sobrellevando mejor la crisis del sector, mientras que Italia sigue sin poder enfrentar los retos que tiene el sector. Dicho de otra manera, la operación engorda las cifras del holding a cambio de la desaparición de la estructura en España.

Pero las dudas no solo tienen que ver con la nueva estructura. Durante la conferencia con analistas de este lunes, los directivos de Mediaset explicaron que esperan un ahorro de entre 100 y 110 millones de euros en 2023 por la integración y las sinergias, una cifra que no terminó de convencer del todo a los representantes de los bancos de inversión, que preguntaron en varias ocasiones -y sin éxito- cómo se llegaría a esta cifra.

Otras de las dudas que se plantea en el mercado es la capacidad que tenga la nueva Mediaset de competir en igualdad de condiciones frente a los players estadounidenses como Netflix, HBO o Amazon. Es verdad que MediaForEurope pasará a ser la segunda compañía audiovisual por ingresos de publicidad y la tercera por capitalización bursátil del continente, pero no parece tener un plan para hacer frente a estos gigantes.

Preguntados por los analistas, los directivos de Mediaset indicaron que mantendrán su actual nivel de inversión en contenidos propios, pero que no aumentarían esta partida para mejorar su competitividad. Señalaron que sí quieren montar una OTT a nivel panaeuropeo, pero llamaron a otras operadoras a sumarse, apostando por la consolidación como la manera de competir contra Netflix. No sabemos si Mediaset tiene un plan, pero desde luego no dieron pistas a los analistas.