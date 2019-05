Amber Capital busca socios españoles para lanzar una opa sobre Prisa

No hay respiro para el grupo Prisa. Hace un mes la compañía parecía alcanzar la paz accionarial tras el nombramiento como vicepresidente no ejecutivo de Joseph Oughourlian, representante de Amber Capital y primer accionista del editor de El País, Cadena Ser y Santillana. No obstante, las cosas vuelven a estar revueltas a pocos días de la celebración de la Junta General de Accionistas el próximo 3 de junio.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, Amber Capital lleva semanas buscando socios españoles para poder lanzar una oferta pública de acciones (opa) sobre el grupo. En estos momentos, el fondo inversor liderado por Oughourlian controla el 29,6% de la compañía, en el límite del 30% a partir del cual la ley obliga lanzar una opa por el 100%.

A mediados de mayo, Amber elevó levemente su posición enviando una señal al mercado de que quieren seguir creciendo. En efecto, las informaciones confirmadas por este periódico indican que la idea de Amber es poder lanzar esta opa lo antes posible, pero antes necesita el apoyo institucional de empresas españolas.

Oughourlian es consciente de que un fondo de inversión no puede controlar directamente el primer grupo de medios de comunicación en España. “No sería una buena señal y generaría el rechazo en círculos empresariales y políticos”, dice una fuente familiarizada con la situación.

Ampliación de capital de 200 millones

Es por ello que el objetivo es articular la opa a través de otras compañías que tengan mejor “prensa” y que cuyo apoyo sea coordinado por el fondo Amber. Las fuentes consultadas por este diario indican que este proceso de búsqueda de inversores en grandes empresas y capitales españoles va por buen camino y que es probable que se pueda a llegar a buen puerto en próximas fechas.

El objetivo principal no es otro que intentar cambiar el equilibrio de poderes dentro del grupo de comunicación, actualmente bajo la presidencia no ejecutiva de Javier Monzón, representante del Banco Santander y también presidente de Openbank. La relación entre Oughourlian y Monzón se ha ido debilitando en los últimos meses y el nombramiento del primero como vicepresidente no ha calmado los ánimos.

Monzón lideró en febrero una ampliación de capital para poder recomprar el 25% de Santillana por 200 millones de euros. Una coyuntura que intentó aprovechar para cambiar el equilibrio de poderes intentando generar un nuevo equilibrio de la mano grandes empresas españolas del Ibex, a las que se les ofreció que suscribiesen la operación. Amber interpretó que Monzón quería controlar y rebajar el peso del fondo en esta nueva estructura.

Finalmente y ante la falta de apoyos externos, fueron Amber y los accionistas tradicionales los que suscribieron la ampliación de capital, lo que arrojó un equilibrio de capital similar al anterior a esta operación. Según el registro de la CNMC al 29 de mayo, Amber sigue en el 29% del capital, Telefónica tiene el 9,4%, los Polanco el 7,6%, Oviedo Holdings el 10,8%, HSBC el 9,1% y Santander el 4,1%.

¿Cuánto costaría comprar Prisa?

Oughourlian y Amber apoyaron a Monzón hace un año para poder expulsar a Juan Luis Cebrián definitivamente de la estructura de Prisa. Y sucesivamente han votado a favor de todos los ascensos del hombre del Santander, primero a vicepresidente y luego a presidente no ejecutivo de Prisa.

No obstante, se quejan en el fondo, Monzón no ha cumplido con sus promesas de otorgar más representación en el consejo a Amber, donde actualmente tienen al propio Oughourlian y a Fernando Martínez. La idea era tener un tercer representante, algo que nunca se llegó a poner en marcha. De esta manera, ahora todo pasa por devolver la jugada a Monzón intentando controlar formalmente la compañía.

Una operación que cuenta con el plácet de Pedro Sánchez. Oughourlian ha explicado su interés en que participen inversores españoles en la operación, lo que ha tenido buena acogida en Moncloa. El representante de Amber es uno de los consejeros mediáticos más cercanos a Sánchez lo que además se ha traducido en que los intereses del grupo Prisa y del Ejecutivo estén muy alineados.

¿Cuánto costaría comprar Prisa? En un mes la acción del editor de El País se ha desplomado desde los 1,66 euros el pasado 3 de mayo hasta los 1,42 euros con los que cerró la jornada del miércoles. Actualmente, su valoración en bolsa es de 1.004 millones de euros y, por tanto, el 70% restante que no controla Amber tendría un valor de mercado de 700 millones. En la última ampliación de capital se fijó un precio de 1,33 euros.

Prisa enfrentará el próximo 3 de junio su junta de accionistas 2019, por primera vez sin Cebrián en algún cargo de la compañía. No obstante, la tranquilidad no está garantizada ya que, según ha sabido este diario, un grupo de accionistas minoritarios no ven con buenos ojos que un fondo internacional pueda controlar la compañía en el futuro.