Carlos Herrera contra Podemos por criticar a Amancio Ortega: “Son mediocres y parásitos”

Carlos Herrera ha estallado esta mañana contra Pablo Iglesias y Podemos por las críticas de la formación morada contra el empresario gallego fundador de Zara e Inditex. En el marco de la campaña electoral de Madrid, Iglesias y la candidata a la comunidad, Isabel Serra, elevaron el tono contra los empresarios indicando que Amancio Ortega es "el rico que debería pagar en impuestos más de lo que ahora da en limosnas".

"Si en España se cumpliera el artículo 128 de la Constitución", ése que dice que toda la riqueza nacional está supeditada al bien común, el dueño de Zara "no donaría 500 millones en 18 años", sino que "pagaría 750 millones cada año", indicaron en un acto de campaña este fin de semana.

Unas declaraciones que no sentaron nada bien al comunicador estrella de Cope que en su editorial de esta mañana en Herrera en Cope respondió a Podemos. “La gente que no sabe lo que es una empresa resuma odio contra los triunfadores. ¿Cuántos puestos de trabajo ha creado esta tipa, Isabel Serra o el Marqués de Galapagar, a lo largo de su vida? ¿Han donado algo alguna vez? ¿Por qué no donó Pablo Iglesias el dinero que le dio el banco y se quedó en Vallecas en vez de comprarse un chalé en Galapagar?”, ha lamentado.

El comunicador seguía enviando un mensaje a los dirigentes de Podemos: “Solo han hecho vivir de la subvención e intentar que a través de esta llegue el adoctrinamiento. Son unos fanáticos, mediocres, parásitos, demagogos e irresponsables”, indicó.

Amancio Ortega es "un tipo que triunfa"

Sobre el fundador de Inditex, Herrera ha asegurado que “ojalá” hubiera muchos más Amancio Ortega. “Como si Amancio tuviera que avergonzarse de algo. Un tipo que triunfa. Cuyo ejemplo se estudia en las escuelas de negocio de medio mundo”.

Y a Iglesias le ha dedicado sus últimas palabras: “La estupidez humana no tiene límites. Son una cuadrilla de fanáticos, mediocres, parásitos, demagogos e irresponsables que viven de esa vieja ensoñación comunista en la que el Estado tiene que hacerlo todo”, ha sentenciado.

Desde hace varias semanas representantes de Unidas Podemos como el propio Iglesias y Pablo Echenique criticando los dividendos que Ortega recibirá este año por sus acciones en Inditex. 1.626,2 millones de euros que recibirá en 2019 y cuyo primer pago ya le fue ingresado en abril pasado. En la formación morada e considera que Ortega debería pagar más impuestos por sus empresas y que sus donaciones son “limosnas”.