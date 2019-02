DAZN se estrena con cortes de señal en su emisión de la FA Cup en Facebook

El desembarco de DAZN en España está siendo un poco más accidentado de lo esperado. La OTT dueña de los derechos de MotoGP en España y de la Premier League y Euroliga a partir de septiembre, sigue sin estrenarse oficialmente. Es por ello que ha tenido que recurrir las redes sociales para poder emitir algunos de sus contenidos. Este fue el caso de la FA Cup y el partido que enfrentó a Manchester United con el Chelsea, que la plataforma decidió retransmitir el lunes por Facebook Live y Youtube.

Una buena noticia para los aficionados y un caramelo dulce para captar futuros suscriptores. No obstante, la experiencia no salió bien y en Facebook Live la imagen del partido se fue a negro en varias ocasiones produciendo cortes en la emisión, que generaron muchas críticas en la red social. DAZN argumentó “problemas técnicos” e invitó a sus seguidores a ver el partido desde Youtube, donde no se reportaron caídas.

En DAZN indican a este periódico que este problema técnico fue en realidad un problema administrativo de whitelisting, es decir que Facebook detectó que la emisión no estaba validada oficialmente y por eso la tumbó periódicamente. Estas mismas fuentes oficiales indican que, según se detectó, se invitó a los aficionados que siguieran el partido en YouTube.

Plataforma en pruebas

EL ESPAÑOL ya informó de las dificultades del servicio de pruebas que experimentó DAZN. Los suscriptores que lograron darse de alta hace algunas semanas experimentaron lentitud en las emisiones, caídas y microcortes. Posteriormente la plataforma aclaró que estos usuarios aprovecharon un agujero de seguridad para darse de alta y que, por el momento, solo estaban en pruebas sin dar entrada a nuevos usuarios.

Con todo y respecto de la usabilidad de la plataforma, diferentes foros en internet indican que la experiencia no fue de las mejores. Al intentar cargar los partidos de fútbol en directo en calidad HD, se llegó a cortar hasta un par de veces cargando el streaming. Los directos se tuvieron que reanudar hasta tres veces porque se cortó o se quedaron paralizados. Del mismo modo, solamente algunos contenidos estaban disponibles en español. Estamos hablando siempre de la plataforma de pruebas, no la oficial que todavía no está disponible.

Veinte días para el comienzo de MotoGP

Y es que -y a falta de veinte días para el comienzo de MotoGP- la plataforma sigue sin estar operativa y no hay ninguna confirmación oficial respecto de su fecha de estreno. La compañía hará una presentación oficial el 27 de febrero, donde esperan contar todos los detalles respecto de nuevos contenidos deportivos, fechas de lanzamiento y oferta comercial. Hasta el momento, todo es un misterio.

Con todo, las primeras experiencias de emisión de DAZN no han sido del todo satisfactorias, lo que a algunos usuarios les hace temer por la fiabilidad del servicio de cara al comienzo de MotoGP, donde hasta el momento y a falta de cerrar algún acuerdo, siguen siendo los que emitirán en exclusiva todas las carreras. En la plataforma llaman a la calma e indican que todo se solucionará al comenzar sus emisiones oficiales.