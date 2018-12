Las dudas sobre las cifras de la CNMC: Netflix no tiene dos millones de usuarios

Hace un mes la CNMC publicó sus estadísticas sobre consumos de televisión otorgando cifras muy importantes a las nuevas plataformas de streaming. Según los datos del regulador y de su Panel de Hogares, uno de cada tres domicilios conectados a Internet usan plataformas de pago para ver contenidos audiovisuales online y dentro de ellos, casi 2,1 millones de usuarios reconocen ver Netflix, un 12,5% de los hogares conectados a Internet.

Con estos mismos datos Amazon Prime Video tiene 656.000 usuarios con un 4% y HBO con 475.000 y un 2,9%. En la anterior medición de finales de 2017 Prime Vídeo tenía 566.000 hogares usuarios y HBO 363.000, cifras que confirman de más de un 20% en la mayoría de los casos estudiados.

Estas cifras hablan de la gran implantación de estas plataformas en solo tres años en España, pero generan dudas en el sector audiovisual. Las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL indican que estos datos “no tienen nada que ver con la realidad” y que están muy lejos de representar las verdaderas estimaciones. “Sobreestiman al alza las cifras”, dice un directivo televisivo a este periódico.

Dudas con el Panel de la CNMC

Por ejemplo, en el sector existen consenso de que Netflix no debería tener más de 1,7 millones de usuarios en el mejor de los casos y que tanto Prime como HBO tienen bastantes menos altas que las que refleja el regulador español. En el sector consideran que estas cifras no son fiables, en primer lugar porque se sacan de un Panel, en el que no están suficientemente representados los consumos digitales.

El Panel de Hogares de la CNMC se basa en una encuesta a 4.937 hogares y 8.839 individuos y hace extrapolaciones respecto de millones de usuarios, algo que técnica y "estadísticamente deja mucho margen para el error", indican las fuentes consultadas.

El segundo gran problema para medir los verdaderos usuarios de estas plataformas es la confusión respecto de usuarios, suscriptores o espectadores. La CNMC habla de hogares usuarios, pero no especifica qué incluye esta definición. Lo claro es que muchísimas menos personas de las que dice la CNMC pagan por estos servicios.

Opacidad en los datos de Netflix

En el caso de Netflix, es común compartir las cuentas con hasta cuatro personas. Esto quiere decir que por cada cuatro usuarios hay solo una cuenta que paga. Las fuentes del sector audiovisual especializadas en televisión de pago indican que la media de Netflix en España es de una suscripción por cada tres usuarios. Del mismo modo, la posibilidad de coger un mes gratis en Netflix también distorsiona las cifras e impide realizar algún tipo de aproximación certera.

No obstante, detrás de estas cifras se esconde la opacidad de estas nuevas plataformas. Las operadoras de telecomunicaciones tienen la obligación de enviar periódicamente todos sus datos a la CNMC con todo lujo de detalles: portabilidades, ingresos, altas y suscriptores de televisión, algo que no se exige a las OTT.

En esta línea, varios directivos del sector piden en privado que estas plataformas declaren sus usuarios como un manera de aportar transparencia al mercado. El problema es que muchas de estas empresas no tienen sede social ni facturan en nuestro país. Por ejemplo, HBO factura sus ingresos en España a través de HBO Nordic y Netflix lo hace a través de su sociedad holandesa. Con ello, se hace difícil para los reguladores exigir datos de sus operaciones en España.