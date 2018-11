Renovación en Uteca: Atresmedia busca nuevo presidente para sustituir a Echevarría

Uteca, la patronal de las televisiones españolas en abierto, celebra esta semana su 20 Aniversario con una gala por todo lo alto presidida por Pedro Sánchez y con una audiencia con el Rey. Un encuentro que no llega en el mejor momento para las cadenas -con sus ingresos cayendo en picado y con el expediente por colusión resolviéndose en Competencia-, pero que ha abierto un periodo de paz momentánea en el sector para transmitir una imagen de tranquilidad y de futuro.

De hecho, esta pax romana entre las pequeñas televisiones y Atresmedia y Mediaset ha servido para que sus directivos busquen un sustituto para Alejandro Echevarría, presidente de Mediaset -y de Uteca desde 2016- que en verano anunció su retirada, desgastado por las luchas al interior de la organización. Las informaciones confirmadas por EL ESPAÑOL indican que la gala de este semana será el último gran acto que presidirá Echevarría.

Las fuentes consultadas indican este acto marcará además el pistoletazo de salida para nombrar a su sucesor, una figura de consenso en la misma línea de lo que ha representado para el sector Alejandro Echevarría. Una tarea nada fácil, ya que formalmente la presidencia debería recaer en un directivo de Atresmedia si hacemos caso a la rotación histórica de la patronal.

La figura de Carlotti

No obstante, dentro del grupo editor de Antena 3 y La Sexta no tienen claro quien debería asumir el cargo. Hasta el momento, el vicepresidente Maurizio Carlotti se encargaba de representar al grupo en Uteca, pero el directivo que también es vicepresidente de la patronal, no ha acudido a las últimas reuniones. Incluso en el sector -y dentro de la propia cadena- no creen que Carlotti sea la persona idónea debido a su carácter bronco y volcánico que le ha costado muchas y aireadas disputas en las últimas asambleas de la patronal.

Descontado Carlotti, las únicas dos figuras que por su peso podrían asumir la presidencia de Uteca son su consejero delegado Silvio González y su presidente José Creuheras. En el caso de González, su perfil es netamente ejecutivo y rehuye este tipo de labores de representación y Creuheras tiene el limitante de que está más centrado en los destinos de Planeta que en los de Atresmedia.

Si Atresmedia no quiere situar a alguien de su equipo en Uteca, se abre la puerta para un directivo de confianza de una cadena pequeña. Las fuentes consultadas por este diario indican que el mejor situado -si se adopta esta decisión- es Julián Velasco, presidente de Trece y vicepresidente como Carlotti.

Expulsión de Blas Herrero

El problema es que Velasco, pese a que ha demostrado fidelidad a Atresmedia y Mediaset, sigue formando parte de la Asociación Española de Televisiones Privadas Digitales Terrestres y al grupo de cadenas de TDT que han librado la guerra contra el duopolio televisivo publicitario, el germen del enfrentamiento que ha consumido a Uteca el último año.

Con todo, el nombramiento del nuevo presidente -en manos de Atresmedia- será clave para entender la evolución del conflicto al interior de la asociación. Si se elije un directivo del ala dura, la guerra podría eternizarse con el fallo de la CNMC por colusión sobre la mesa. En el aire también está la expulsión de Dkiss, cuyo presidente -Blas Herrero- lidera la asociación de rebeldes que está haciendo la guerra al duopolio desde dentro de la asociación. Un tema que deberá resolver la nueva directiva.