Sigue la guerra de Mediaset y Atresmedia contra LaLiga pese al último fallo de la CNMC

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha vuelto a fallar a favor de Mediaset y Atresmedia en su conflicto con La Liga de Fútbol por el acceso a los campos de fútbol que ya dura más de cuatro años.

Según una resolución hecha pública hace dos semanas, la patronal de los clubes debe autorizar la entrada de dos equipos de cámaras de cada uno de los grupos -y no uno como hasta ahora- y garantizar que éstos se sitúen en un lugar “no discriminatorio” frente a las cadenas que tienen los derechos de la competición (broadcasters).

No obstante, tras dos semanas de aplicación de esta resolución, en Mediaset y Atresmedia siguen denunciando un trato discriminatorio con sus cámaras advirtiendo que LaLiga sigue situándoles en el lugar más alejado del campo.

Con este fallo, estas dos cadenas esperaban poder acceder a pie de campo, como lo hacían antes de la puesta en marcha de la Ley de venta centralizada de derechos, como los broadcasters, algo que "LaLiga sigue bloqueando", según indican.

Nuevas acciones ante la CNMC

Fuentes de las cadenas consultadas por este periódico indican que de mantenerse esta situación, están valorando seriamente volver a presentar una reclamación ante la CNMC, organismo que esperaba cerrar este tema con su resolución del pasado 17 de octubre.

Estamos ante un nuevo capítulo de una guerra que mantienen Mediaset y Atresmedia desde hace más de cuatro años. Las cadenas piden libre entrada a los campos invocando el derecho de libertad de información, mientras que LaLiga busca reservar este acceso solo a las cadenas que compran los derechos, en su interés de hacer más atractivo y rentable el producto.

Hace un año, Atresmedia y Mediaset lograron que la CNMC autorizase el ingreso de sus equipos para coger imágenes propias de los partidos de Liga, unas imágenes que podrían incorporar a su resumen de noventa segundos por jornada que estableció LaLiga como limitación para las cadenas que no han comprado los derechos.

No obstante, desde las cadenas se denunció que LaLiga les sitúa siempre en el peor lugar del campo, lo que dificulta el “libre acceso a la información” consignado por la propia CNMC y genera imágenes de baja calidad.

"Condiciones razonables"

Tras la nueva resolución, en estas dos televisiones indican que ya se puede acceder con más de una cámara por grupo, pero que la “igualdad de condiciones” no se está cumpliendo en relación a los que pagan por los derechos, que son los únicos que pueden situarse a pie de campo.

Los resúmenes de LaLiga están incluidos en un paquete de derechos que se ha comercializado por separado y al que solo pueden tener acceso quienes lo hayan adquirido. En este caso, los resúmenes son realizados por Mediapro y son entregados en mano a quienes han pagado por estos contenidos.

Del mismo modo, quien no paga solo recibe un resumen de toda la jornada no superior a los noventa segundos y tiene limitado su acceso a los campos a zonas específicas para canales sin derechos, entre las que no se incluye el campo de juego.

Con este fallo conocido hace dos semanas se “garantiza el derecho de acceso a los recintos en los que se celebren los acontecimientos de interés general a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual, en condiciones razonables, objetivas y no discriminatorias”.

"Breve resumen informativo"

La resolución de la CNMC indica que el breve resumen informativo “debe comprender la información de lo sucedido en el evento como un todo, sin que se pueda utilizar este derecho exclusivamente para cuestiones accesorias o indirectamente relacionadas con el evento”.

Este breve resumen informativo de 90 segundos puede incluir imágenes de lo sucedido en el recinto siempre que estas imágenes se refieran a cuestiones informativas de interés general y “no sólo a imágenes de lo desarrollado en el terreno de juego”.

Esto abre la puerta a que Atresmedia y Mediaset -y todas las cadenas no broadcasters, los que tienen los derechos- a acceder más allá de la zona mixta, que es donde actualmente pueden hacer entrevistas, que suelen incluirse fuera de estos noventa segundos.

Con este fallo, la CNMC quiere garantizar que no se discriminen a los prestadores de servicios audiovisuales que no tienen los derechos de LaLiga, un derecho que “se puede ejercer con independencia de que los prestadores de servicios de comunicación audiovisual hayan obtenido o no, además, derechos comerciales sobre los eventos”.