Las ‘fake news’ de Opensport: de tener la Champions a no emitir El Partidazo

Opensport ha sido el protagonista de los derechos audiovisuales del fútbol en los últimos siete días. Lo que comenzó el martes pasado con una descomunal campaña en medios anunciando que tenía todo el fútbol -incluyendo la Champions League- se ha transformado en un cúmulo de despropósitos que ha terminado con la suspensión de la emisión de El Partidazo entre el Girona y el Real Madrid por esta plataforma, tras argumentar “causas ajenas” y después de anunciar el encuentro durante toda la semana.

El martes Opensport comunicó en sus redes sociales que “tenía todo el fútbol”. “La plataforma independiente Opensport (www.opensport.es) emitirá esta temporada todo el fútbol en directo en calidad HD y para cualquier dispositivo. Ofrecerá La Liga, la Champions, la Europa League, la Copa del Rey, la Liga 123 y los mejores partidos de la Premier League, la Bundesliga o la Ligue 1 francesa”, rezaba su comunicado.

Un anuncio en el que además ponía precio a sus paquetes cobrando 19,90 por todo el fútbol. La noticia corrió como la pólvora y casi todos los medios de alcance nacional dieron este comunicado por bueno anunciado a Openport como “la gran alternativa” a Movistar+ y a Orange -que poseen los derechos- y además a precios mucho más bajos que los paquetes convergentes de estas operadoras.

"No tiene los derechos"

El problema que es que Opensport no tiene los derechos de la Champions y la Europa League, como se apresuró a desmentir Telefónica a este periódico. De hecho, la 'teleco' sigue en conversaciones con Mediapro para que la Champions se pueda ver en Bein Connect. Con todo, hasta este momento, Movistar y Orange siguen siendo las únicas plataformas en donde ver la Champions y El Partidazo.

Pero esto no ha sido todo. Con LaLiga empezada tocaba ver LaLiga 123 y El Partidazo en Opensport. De hecho, la plataforma venía anunciando en sus redes y en su página web que emitiría el Girona-Real Madrid de este domingo y además daba la posibilidad para contratarlo a los eventuales interesados en su portal.

Por causas ajenas a nuestra voluntad y debido a problemas de última hora, lamentamos comunicarte que no podremos emitir este fin de semana los Partidazos Girona-Real Madrid ni Osasuna-Elche. Te ruego aceptes nuestras disculpas más sinceras.Gracias por seguir confiando Opensport pic.twitter.com/73lQuN63rJ — Opensport 📺 (@opensport_) 25 de agosto de 2018

No obstante, a mediodía del sábado la plataforma ha comunicado que “por causas ajenas a nuestra voluntad y debido a problemas de última hora, lamentamos comunicarte que no podremos emitir este fin de semana los partidazos Girona-Real Madrid y Osasuna-Elche. Os rogamos que aceptes nuestras disculpas más sinceras”. De momento, Opensport no deberá indemnizar a sus abonados porque sus paquetes eran gratis agosto y septiembre, y según dicen, volverán la próxima jornada a emitir estos partidos.

Idelfonso de Miguel

Este anuncio ha generado una avalancha de críticas en redes sociales y hace temer lo peor a quienes se dieron de alta en la plataforma esperando tener “todo el fútbol”. Una suma de problemas que ha dejado a Opensport emitiendo a LaLiga 123 como el único contenido de fútbol disponible en estos momentos en su web. Una situación que además se ha producido dos días después de que Vodafone recomendara a sus abonados suscribirse a Opensport, como una manera de complementar su oferta convergente, sin Champions y sin El Partidazo.

Pero, ¿Qué es Opensport? La plataforma que intenta ser un referente de emisiones deportivas de internet es propiedad de Ildefonso de Miguel, el gerente del Canal de Isabel II entre 2004 y 2009 y que controla la compañía a través de Pritemp Gestión, la sociedad que es dueña del 100% de Opensport (OBWAN NETWORKS AND SERVICES, S.L.).

Precisamente en el marco de la Operación Lezo, la UCO registró las sedes de dos de sus empresas, incluyendo la compañía mediante la cual controla Opensport. En el marco de la Operación Púnica, hace unos meses también se publicó que recibió regalos de un constructor ligado con dicha trama y todo apunta a que fue el principal responsable de las decenas de millones de euros en publicidad institucional entregados en aquella época por el Canal a medios afines al PP.