La purga de Rosa María Mateo en RTVE también llega a los presentadores

El 30 de julio Rosa María Mateo asumió el mando provisional de RTVE en su condición de administradora única y a la espera de que el Congreso decida la llegada del Presidente para los próximos seis años. Una situación de interinidad que no ha impedido que en solo catorce días dirigiendo los destinos de la Corporación ya haya realizado una profunda cirugía que se ha llevado por delante a catorce altos cargos de TVE y RNE.

Precisamente, su cargo de administradora única ha acelerado los cambios ya que tiene las atribuciones del presidente y del consejo de administración de RTVE y no necesita someter sus decisiones a ningún control interno. Después de que el sillón de RTVE fuese ofrecido a -al menos- cuatro periodistas y tras una votación fallida en el Parlamento para elegir al consejo y a Tomás Fernando Flores, se optó por la vía rápida y nombrar a Mateo como único poder de la cadena pública.

De esta manera, probablemente nunca se hayan visto tantas modificaciones en tan poco tiempo, una situación que ya algunos dentro de la cadena pública califican de “purga” y de “limpia ideológica” del anterior equipo que dirigió durante seis años los destinos de la corporación de Radio y Televisión pública.

Manipulación informativa

El grueso de las modificaciones se están produciendo en Informativos tras la salida de su director José Antonio Álvarez Gundín, que fue sustituido por Begoña Alegría solo 24 horas después de la llegada de Rosa María Mateo. En cuestión de días también abandonaron sus puestos Alfonso Nasarre, director de RNE; Juan Manuel Hidalgo, director de La 2; Alberto Martínez, director de informativos de RNE ;y el polémico José Gilgado, director de informativos diarios de TVE.

Todos estos cargos sufrieron acusaciones de manipulación y de sesgo ideológico y se les culpó del desprestigio informativo de la televisión pública. Durante el último año, el Consejo de Informativos de RTVE ha presentado un centenar de casos que ejemplifican esta supuesta manipulación y malas prácticas de los servicios informativos.

Pero no han sido los únicos. Y es que estos catorce cambios también afectan a la dirección general corporativa (Enrique Alejo), al departamento de comunicación (Manuel Ventero), a los magazines y también a los presentadores, que han vivido su primer cambio este viernes tras conocerse la salida de Sergio Martín de Los Desayunos y su sustitución por Xavier Fortes.

Nadie está confirmado

De hecho, las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL indican que es probable que éste no sea el único cambio de presentadores ya que se esperan nuevas modificaciones en el Canal 24 Horas y algún telediario. Los señalados tienen nombre y apellido y coinciden los presentadores más criticados por manipular informativos a favor del Partido Popular.

Dentro de esta lista de probables salidas encontramos a Álvaro Zancajo, todavía director del Canal 24 Horas de TVE y Víctor Arribas, presentador de La Noche en 24 Horas. Dos fichajes de la época de Gundín que fueron duramente criticados por los propios trabajadores de TVE. Tampoco tiene asegurada su continuidad Jenaro Castro, encargado de los Informativos no diarios y de Informe Semanal.

Dentro de los presentadores tampoco se sabe qué pasará con el tándem Pedro Carreño y Raquel Martínez y no hay certeza de que los informativos diarios sean liderados por Pilar García Muñiz por las tardes y Ana Blanco por las noches. "Todo está en el aire" dicen desde dentro de RTVE y mientras no se ratifique a nadie, no se dará nada por supuesto.

Se cae Sergio Martín

De momento, el que no empezará la temporada será Sergio Martín, otra de las figuras cuestionadas desde que hace un par de temporadas se le encargó realizar Los Desayunos en sustitución de María Casado, y responsabilizarse de uno de los programas no informativos con más contenido político.

Martin siempre fue criticado por la elección de sus tertulianos, la mayoría cercanos al PP y por no dar voz a otras sensibilidades. Desde septiembre le sustituirá Xavi Fortes destacado miembro del Consejo de Informativos desde 2013 y muy crítico con la anterior dirección del ente público.

Quienes critican estos nombramientos advierten además de la transitoriedad de la actual dirección de RTVE. En septiembre el comité de expertos deberá presentar al Congreso la lista de seleccionados para comenzar a elegir al nuevo presidente. Durante este verano se han acelerado los trámites paralizados durante más de un año, lo que según cercanos al proceso hace prever que antes de fin de año tengamos un nuevo consejo y presidente.

¿Y qué pasará con todos estos nombramientos?. Federico Montero Hita, (nuevo director general corporativo), Paloma Zuriaga (directora de RNE), Samuel Martín Mateos (director de La 2), Fran Llorente (director de Proyectos y Estrategia) y María Escario como directora de comunicación, ya han asumido sus cargos aunque es probable sea sustituidos por el nuevo equipo. Una situación que, muchos creen, traerá una inestabilidad innecesaria a la televisión pública.