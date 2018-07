Tebas lanza un mensaje a Rubiales: "Los derechos no pueden venderse de un día a otro"

Javier Tebas ha sido el centro de los focos de las cámaras. Entre otros muchos temas que ha tocado, el presidente de la patronal del fútbol ha vuelto a hablar de los derechos del fútbol.

En esta ocasión ha hecho referencia a la posibilidad de que la Supercopa de España se quede sin un operador televisivo ya que esta noche cumple el plazo de la subasta. Hay que recordar que esta edición será a partido único y en Tánger, lo que ha propiciado que las principales televisiones reconsideren desplazar todo el operativo a la ciudad marroquí.

Es por eso que Javier Tebas, aun reconociendo que "la Supercopa de España no es su responsablidad porque pertenece a la Real Federación Española de Fútbol", ha querido aconsejar al nuevo presidente de la RFEF, Luis Rubiales. "Los derechos de televisión hay que sacarlos y tratarlos con tiempo, no pueden adjudicarse de un día para otro", ha señalado.

Mal momento

El presidente de LaLiga también considera que la situación que está viviendo la Real Federación Española de Fútbol tampoco ayuda a que se resuelva la situación de la emisión de la final de la Supercopa. "Todo lo que se vive estos días en la RFEF no ayuda", ha indicado. No obstante, el máximo mandatario de la patronal del fútbol desea "que haya una solución y pueda emitirse", algo que por otra parte "no tiene duda de que sucederá".

En este sentido, Javier Tebas también ha indicado la falta de suerte que ha tenido la RFEF en los tiempos de vender la Supercopa. "Mediaset ha presentado malos datos de audiencia del Mundial y eso afectará en sus decisiones y RTVE vive unos momentos complejos...", se ha lamentado.