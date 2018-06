Iglesias: "Los partidos del siglo XXI son los medios de comunicación"

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha destacado la importancia de los medios de comunicación en la política al afirmar que "son en última instancia los instrumentos de politización más importantes" y, en definitiva, "los partidos del siglo XXI son los medios de comunicación".Iglesias ha hecho estas en una entrevista en el programa "La Frontera" del cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero, emitida online en "PúblicoTV"."Yo lo he dicho siempre, y ahora como secretario general de un partido lo sigo afirmando: la gente no milita en los partidos, milita en los medios de comunicación", respondió Iglesias a Monedero en uno de los momentos de la conversación en la que repasa la evolución del modelo de partido.Iglesias hace hincapié en que en España dos grandes oligopolios privados controlan todos los medios de comunicación, es decir, "el 80 por ciento de lo que se ve y se oye".En este sentido, denuncia que la televisión pública es "un instrumento de propaganda del partido gobernante", lo que califica de "terrible" en esa entrevista emitida antes de que hoy haya anunciado un acuerdo con el PSOE sobre la presidencia de RTVE.

Inmigración y Cataluña

Durante la entrevista Iglesias reflexiona sobre numerosos asuntos, como el papel de la izquierda, la movilización feminista o los desafíos de la UE ante la crisis de la inmigración, y explica cómo Podemos desde sus inicios se dio cuenta de que su vocación de "intelectuales" que "querían intervenir socialmente" tenía que ver "con la transformación de los tiempos y con las tecnologías de la información".El líder de Podemos hace un repaso también al papel que ha jugado Podemos desde su irrupción en la política española subrayando que en solo cuatro años ha logrado gobernar en los principales ayuntamientos y se ha convertido en una fuerza "determinante en todo lo que va a ocurrir".En este sentido, asegura que Podemos tiene que asumir que deberá "pelear siempre con una mano a la espalda" porque lo que quiere es "transformar la realidad" y no adaptarse a una política de mercado que cambia su discurso en función de una aceptación o rechazo mayoritario de la sociedad.En materia de inmigración, opina que Pedro Sánchez se equivoca al no querer cerrar los CIES, que considera son "centros de detención" y no de acogida e insiste en que deberían acudir a visitar juntos uno de estos lugares.Sobre Cataluña, explica que en sus últimas conversaciones con líderes independentistas han servido para constatar que las transformaciones no son sólo "cuestión de principios", sino que hay que tener muy en cuenta la "correlación de fuerzas"