Atresmedia desciende un escalón en el Ibex y Prisa vuelve al indicador

Tres de los cuatro grupos de comunicación españoles que cotizan en Bolsa han sufrido cambios de categoría tras la última actualización del mercado madrileño de valores, hecha oficial el pasado lunes. El principal cambio lo ha sufrido Atresmedia, el segundo grupo audiovisual español, que ha salido del indicador Ibex Medium Cap para aterrizar en el Ibex Small Cap, la categoría inmediatamente inferior.

Estos cambios se producen debido a los bajos niveles de movimiento de la compañía editora de Antena 3 y La Sexta en Bolsa, un indicador que toma en cuenta el volumen de negociación y la capitalización media de su acción. Las empresas que cotizan en la Bolsa de Madrid se clasifican en tres indicadores en orden de importancia: el Ibex 35, Ibex Medium Cap e Ibex Small Cap.

De esta manera, las compañías más atractivas para los inversores y que se encuentran en las carteras de los principales fondos están en el Ibex 35, mientras que las de menor importancia en el Ibex Small Cap. No obstante, hay compañías que no están en ninguno de estos tres índices porque no logran cumplir con los requisitos mínimos.

Prisa vuelve al Ibex Small Cap

De esta manera, si lo analizamos en términos futbolísticos, en la última actualización Atresmedia ha bajado a Segunda B con una capitalización del 1.813 millones de euros. Pero no ha sido el único cambio a nivel de medios. Prisa ha subido de categoría volviendo al Ibex Small Cap tras sus vaivenes empresariales de los últimos años. Unos movimientos que se producen también por el empuje de compañías de menor capitalización

El editor de El País -con 976 millones de capitalización- coincidirá en el mismo indicador que Atresmedia, aunque a diferencia del canal de televisión, lo hará tras incorporarse al indicador desde lo que podríamos llamar la tercera división del mercado madrileño. A cambio de Prisa, Vocento pierde la categoría tras salir del Ibex Medium Cap y del radar de los principales inversores.

Mediaset de mantiene en el Ibex 35

El grupo editor de ABC sale de los tres primeros índices con una capitalización de 186,2 millones de euros. Una circunstancia que le sitúa junto a las compañías de menor volumen de capitalización de todo el mercado continuo. El último de las cuatro empresas de medios es Mediaset que mantiene su lugar en el Ibex 35, la primera división, con casi 2.700 millones de euros de capitalización.

En el resto de movimientos del Ibex conocidos esta semana, Sacyr y FCC ascendieron al Ibex Medium Cap, junto a Ence, Europac y Vidrala. En el lado contrario, OHL descendió al Ibex Small Cap con Neinor Homes y Prosegur Cash. También pasaron a formar parte del Ibex Small Cap las compañías Alantra, Metrovacesa y Grupo Insur.