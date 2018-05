Por qué no verás en abierto al Atlético de Madrid en la final de la Europa League

La pregunta ha comenzado a rondar a los fanáticos del fútbol en las últimas horas de este miércoles. ¿En qué canal de televisión se verá la final de la Europa League entre el Atlético de Madrid y el Olympique de Marsella?. Pues al contrario de lo que muchos creen el encuentro no se verá en abierto. De hecho, desde hace tres temporadas la final de este campeonato se puede ver sólo en televisión de pago.

Un preludio de lo que espera a los espectadores y fanáticos del fútbol para la Champions League que comienza en septiembre de este año. Los derechos de ambas competiciones los tiene Mediapro, que emite los partidos exclusivamente a través de Bein Sports, cadena que se puede encontrar en las operadoras de pago Movistar+, Vodafone, Orange TV y Telecable y que se puede ver en internet a través de Bein Sports.

Y la final también se verá en pago, a no ser que Mediapro llegue a un acuerdo de última hora con alguna cadena en abierto, algo que no se ha producido hasta el momento en anteriores temporadas y que por las fuentes consultadas, no tiene visos de lograrse en esta ocasión.

Mediapro tiene los derechos en pago desde 2015

En el caso de la Europa League, Mediapro compró los derechos para las temporadas 2015-2016 hasta la actual 2017-2018 y por primera vez lo hizo solo para el pago. Hasta ese momento, el operador compartía los derechos con Telecinco y de hecho, los partidos más importantes y las finales que jugó el Sevilla hasta esa fecha fueron vistas en abierto, con gran éxito de audiencias.

Hasta la temporada 2015-2016 en la que por primera vez se vio solo en el pago, a través de Bein Sports y ello a pesar de la final que jugó el Liverpool contra el Sevilla. Al año siguiente, el partido entre el Manchester United y el Ajax tampoco se vio en abierto y el encuentro de este miércoles entre Atlético de Madrid y el Marsella seguirá el mismo camino.

Un camino al que están destinados todos los partidos de la Champions League -y la propia Europa League- a partir de la próxima temporada. Mediapro nuevamente se hizo con los derechos por unos 1.100 millones de euros, aunque esta vez compró los dos campeonatos para emitirlos sólo en el pago.

Desaparecen los partidos en abierto de la Champions

De esta manera, a contar de septiembre desaparece en partido en abierto de los martes que hasta esta temporada venía emitiendo Antena 3 y todo, incluida la final, pasa al pago. En el caso de la Europa League y la Champions no se puede obligar a las cadenas a emitirlo en el pago aduciendo la Ley de Interés General de eventos deportivos.

Esta normativa, no desarrollada, solo sugiere ciertos evento, pero solo obliga a que se vean los partidos de la Selección Española y las finales de la Copa del Rey.