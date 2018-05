Eduardo Zulueta (AMC): “el pago tiene cinco veces más contenidos que Netflix”

AMC Networks, el mayor productor de canales temáticos de España, presentó este martes Microcanales, una nueva puerta de entrada a la televisión de pago. Esta plataforma gratuita permitirá a los usuarios disfrutar mensualmente de tres contenidos de cada uno de los 14 canales de la compañía para que los no abonados “conozcan sus contenidos”.

La aplicación móvil que renovará mensualmente sus contenidos, está dirigida a un público que no está familiarizado con la televisión de pago, personas mayores en un buen número, y que sean casual consumers. Estamos hablando de un esfuerzo promocional y una invitación para que se abonen a las operadoras donde están presentes los canales de AMC: Movistar+, Vodafone TV; Orange TV, Euskaltel y operadores locales.

Según Eduardo Zulueta, presidente de AMC Networks para el Sur de Europa y Latinoamérica, esta experiencia piloto tiene como principal objetivo “promocionar nuestras marcas y contenidos” y como efecto secundario ayudará a las operadoras de pago y a las compañías de telecomunicaciones a aumentar su base de abonados.

La realidad de la televisión de pago tradicional

Actualmente, el sector tiene 6,5 millones de clientes y una penetración del 36,9%, frente a la media europea que es del 60%. Queda, por tanto, un gran potencial de crecimiento, según indicó Carolina Godayol, directora general de The History Channel Iberia, uno de los pilares de la oferta de AMC. No es, por tanto, una plataforma para ganar abonados, pero sí una ayuda que sin duda beneficia a la televisión de pago, según indicó AMC.

Manuel Balsera, vicepresidente de Ventas, Marketing y Digital del grupo de canales, recordó que este proyecto no es una OTT y que su objetivo no es serlo, ya que la aplicación para móviles y tablets y que estará disponible a partir del 8 de mayo, tiene una profundidad de catálogo muy limitada. “Los programas que pondremos en Microcanales no representan ni el 1% de nuestra oferta de contenidos”.

Una iniciativa que nace en un contexto de gran competitividad en la televisión de pago, tras la llegada de las nuevas plataformas de OTT como Netflix, HBO o Prime Vídeo. Eduardo Zulueta reconoció que actualmente existe la mayor oferta de contenidos de la historia, pero que paradójicamente, el gran volumen de series, programas y películas impide conocer realmente esta oferta.

La televisión de pago supera en contenidos a Netflix

De esta manera, indicó que cualquier operadora de pago tradicional tiene entre tres y cinco veces más contenidos que Netflix a disposición de sus usuarios, incluso sin contar los deportes. “Nunca se ha producido tanto contenido audiovisual y nunca ha sido tan difícil promocionarlo”.

No obstante, Zulueta reconoció que no es fácil rentabilizar estos contenidos ya que su principal hándicap es la falta de medición fiable respecto de las nuevas maneras que los usuarios los consumen. Por ejemplo, recordó que existen serios problemas para medir los contenidos en diferido, el consumo bajo demanda y la experiencia en dispositivos móviles.

El Presidente de AMC indicó que las actuales mediciones de Kantar Media son insuficientes para la televisión de pago, un sector donde los operadores tienen sus propios datos, pero no los comparten con el mercado. Una opacidad que les impide sacar mayor rendimiento a sus contenidos de cara a su rentabilización comercial y publicitaria.

¿Estamos ante el primer paso para una nueva OTT? Zulueta descartó esta posibilidad y señaló que su objetivo es colaborar siempre con sus clientes, los operadores, y que cualquier plataforma con estas características debe estar relacionada con la oferta comercial de estas compañías.