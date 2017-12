Del cierre de la imprenta de El País al ERE de Sport: el papel prevé un mal 2018

El último trimestre del año está siendo duro para la prensa tradicional. Los editores de la gran mayoría de las grandes cabeceras han realizado ajustes de plantilla y de costes para adaptarse a un final de año incluso peor de lo previsto durante el primer semestre. Los recortes que se han producido en el grupo Prisa, Zeta, Vocento y Unidad Editorial disminuyen sus estructuras, aún más, ante las incertidumbres de un 2018 que no se augura demasiado boyante para el sector.

Las previsiones que los grandes grupos manejan en privado indican que durante el próximo año no hay demasiadas expectativas de que la situación mejore. Los datos de la propia patronal de los diarios AMI indican que el sector facturó un 4% menos en 2017, un dato que incluye publicidad -en digital y en papel- y venta de ejemplares. Esto llevará a cerrar el año con un resultado operativo de 39 millones de euros, un 5% menos que en 2016.

En 2016, los diarios agrupados en la Asociación de Medios de la Información (AMI) ganaron 14,5 millones de euros, aunque este dato estuvo impulsado por los 21 millones de euros que ganaron por venta de inmuebles, lo que infló los beneficios finales.

En 2018 las cosas no pintan bien, por lo que los editores han decidido impulsar diferentes recortes que van desde el cierre de la imprenta de El País, en el caso de Prisa, hasta un ERE a 29 redactores en Sport, pasando por recorte de colaboradores en El Mundo y un grandes ajustes en el próximo convenio colectivo de ABC.

Cierre de la imprenta de 'El País'

En verano Prisa decidió que su imprenta de Madrid ya no era sostenible. Pressprint, que perdió diez millones de euros en los últimos tres años, comenzó a negociar un ERE de extinción con su plantilla hace un mes, al mismo tiempo que se cerraban los flecos con Vocento para imprimir sus periódicos en Rotomadrid, la planta de impresión del editor de ABC.

El pasado domingo fue el último día que El País se imprimió en sus históricas rotativas y el diario se lo contó a sus lectores apelando a la necesidad de dar un poco más de vida al papel. Se acordó que las indemnizaciones por despido serán para la inmensa mayoría de los afectados de carácter improcedente, además de garantizar recolocaciones dentro del grupo Prisa y de la propia Rotomadrid para más de 30 de los 69 integrantes de la plantilla.

ERE en 'Sport' y recortes en el grupo Zeta

El grupo Zeta firmó su refinanciación con la banca a mediados del verano con el compromiso de reducir su estructura y reducir costes. Hace un mes presentó un ERE al 43% de la plantilla (35 personas) de su diario deportivo Sport argumentando que la cabecera era inviable con la actual estructura. El pasado jueves la empresa comunicó la lista definitiva de despedidos, que se rebajó a 29, después de dos días de huelga indefinida.

Pero Sport no es el único medio en los que Zeta prepara recortes. El objetivo es plantear una salida masiva de trabajadores del diario El Periódico a partir del año 2018 y se barajan fórmulas para buscar la supervivencia de las revistas Interviú y Tiempo. En el caso de la primera, se podría reconvertir en un equipo de investigación manteniendo la marca, pero sin la chica en portada y en el caso del semanario político, podrían pasar a editarse solo en internet.

Reducción de colaboradores en Unidad Editorial

A mediados de diciembre los nuevos directores de Unidad Editorial Nicola Speroni y Stefania Bedogni se reunieron con los representantes de los trabajadores y les pidieron un nuevo esfuerzo de reducción de costes. En sus cuentas de los primeros nueve meses del año el editor de El Mundo reconoció que el recorte de costes había representado un ahorro de 17 millones de euros.

Pero no ha sido suficiente. De momento, la medida más inmediata será recortar el gasto del personal externo. Según Unidad Editorial, hay 1.275 personas en plantilla pero en total trabajan 1.800, lo que significa que se van a reducir los colaboradores. La empresa además ha logrado reducir el alquiler de 2018, a la espera de encontrar un inquilino con quien compartir costes. Si no se encuentra este inquilino y si no se rebaja nuevamente el coste, en 2019 el grupo podría marcharse a otras instalaciones.

Nuevo convenio colectivo en el diario ABC

El diario de Vocento negocia su nuevo convenio colectivo después de que la empresa con una propuesta inicial de la supresión de la paga de Navidad para 2017 y reducción salarial de entre el 11% y el 18% a partir del año 2018. La empresa dijo al comité de empresa a finales de octubre que estos ajustes son vitales para mantener la viabilidad del periódico.

Incluso no descartaron la posibilidad de realizar un ERE si es que no se llega a un acuerdo en los términos planteados. Finalmente se llegó a un acuerdo sin suprimirse la paga de Navidad y con recortes del 6% para salarios superiores a los 25.000 euros para 2018 y 2019. El compromiso es recuperar este poder adquisitivo el 1 de enero de 2020.