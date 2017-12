Disponible el especial de fin de año de La Edición

Termina el año, es tiempo de hacer balance y previsiones, y queremos premiar vuestra fidelidad haciéndolo de la mano del mejor, The New York Times. Ya está disponible para los suscriptores un número especial de la edición titulado 'El Mundo en la encrucijada', con contenidos en exclusiva fruto del convenio con The New York Times News Service & Syndicate, dentro del proyecto Turning Points.

La publicación, que tendrá una segunda parte dedicada a información nacional, es tanto un resumen exhaustivo de lo que ha dejado 2017 en el mundo, como un análisis de lo que nos espera en el año entrante. Incluye 25 textos y más de 150 fotografías, vídeos y viñetas, con el sello de calidad de uno de los periódicos de mayor prestigio.

La edición cuenta con tribunas de personajes de relevancia mundial, como el expresidente estadounidense Bill Clinton, que se refiere al rumbo de EEUU en la era Trump. El actor y director de cine Ben Affleck, el Dalai Lama o el premio Nobel turco Ohran Pamuk están también entre los colaboradores del número.

Las fechas que marcarán 2018

El suplemento resume lo más importante de 2017 apoyándose en buena medida en contenido gráfico, con galerías de fotos, viñetas y vídeos, además de un análisis de Roger Cohen, columnista de The New York Times, y un repaso de las 17 cosas que han pasado por primera vez en el mundo este año. El célebre dibujante francés Toni Ungerer cierra la sección con su particular visión de lo que ha sido el año, en una ilustración titulada 'Tan pronto, la oscuridad a mediodía'.

Por otra parte, la edición analiza las claves que marcarán la actualidad internacional en 2018, en un Almanaque, así como las fechas señaladas del calendario, en la sección Agenda Global.

Entrevista con Carolina Herrera

El número echa un vistazo al futuro en distintos ámbitos, como la moda y la inteligencia artificial, con entrevistas a la diseñadora Carolina Herrera y al director de ingeniería de Google, Ray Kurzweil. Se detiene también en el problema del cambio climático, con la opinión de seis especialistas ambientales de distintos rincones del mundo.

El día 27 de diciembre publicaremos una segunda edición especial de fin de año, con una estructura similar, resumiendo 2017 y analizando lo que viene en 2018, pero centrado en información nacional, con firmas como Albert Rivera, líder de Cs, Isidre Fainé, presidente de Gas Natural, o José María Barreda, expresidente manchego.

Con estas ediciones especiales, EL ESPAÑOL reafirma su compromiso de ofrecer a sus suscriptores contenidos exclusivos y de calidad, y refuerza su estrategia de combinar audiencia e influencia. Nuestro periódico alcanzó en noviembre 16 millones de usuarios únicos en España y 23 millones en todo el mundo, según datos certificados por OJD.