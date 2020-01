Bank of America avisa a España de que será "vulnerable" si no ejecuta reformas estructurales

Bank of America ha alertado de la necesidad de España de "atajar sus problemas estructurales" tras cinco años de "parálisis política", con el fin de prevenir una situación de vulnerabilidad en los próximos años, según ha manifestado su economista jefe para Europa, Rubén Segura-Cayuela.

"Atajar problemas estructurales va a requerir mayorías parlamentarias más grandes de las que hay ahora y esto va a dejar a España, en el medio plazo, en una situación vulnerable", ha explicado Segura-Cayuela en la presentación de los pronósticos para 2020, este jueves.

En esa línea, al economista jefe de Europa de Bank of America no le preocupa "demasiado, o nada" el nuevo Gobierno de España de coalición de PSOE y Podemos y considera que los mercados tampoco están "preocupados", como se vio por la alta demanda de la última emisión de deuda sindicada, y "a pesar del ruido".

El problema de la falta de ajustes

"No creo que el problema sea este nuevo Gobierno, sino que llevamos cuatro o cinco años de parálisis política. El problema fiscal no serán estos Presupuestos, sino que en cinco años no se han hecho ajustes", ha ahondado el economista de Europa.

"Cuando los vientos de cola dejen de ayudarnos, en algún momento pesará el hecho de que en cinco o siete años no se haya hecho un ajuste estructural", ha lamentado el experto, que ha recordado la dependencia de España de los inversores extranjeros por la elevada deuda.

En este sentido, el economista ha explicado que el déficit estructural apenas ha bajado en los últimos años, y su rebaja se ha debido a las tasas de crecimiento del país, pero ha señalado que "ahora que estamos creciendo mucho menos, cuesta más esconder el déficit".

Deuda exterior

"La deuda exterior es grande y dependemos de la confianza del inversor extranjero, eso es lo que más me preocupa", ha reconocido Segura-Cayuela, que ha sostenido que los inversores estarán pendientes de que el Gobierno se comporte "de una manera fiscalmente responsable".

El banco ha elogiado el nombramiento del nuevo ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que "tiene muy claro lo que hay que hacer con las pensiones" y lo considera un "movimiento importante", según ha expresado Segura-Cayuela.

El experto ha valorado "la voluntad" de Escrivá de cerrar de forma rápida y efectiva el déficit de la Seguridad Social, si bien ha cuestionado el "margen político" con el que cuenta este nuevo Gobierno de coalición de PSOE y Podemos para llevar a cabo medidas de gran calado sin mayorías parlamentarias.

Sin impacto del SMI

En contra de lo estimado por algunas entidades y servicios de estudios, caso de BBVA Research, el economista de Bank of America considera que la subida "tan grande del salario mínimo en 2019, de momento ha tenido poco impacto o no ha tenido impacto". Para Segura-Cayuela, esto puede ser "un buen ejemplo" de que la reforma laboral pudo haber ido demasiado lejos.

"Cada vez hay mas consenso entre los economistas de que la anterior reforma laboral ya fue demasiado lejos, por lo que deshacer algunas partes no tiene que ser necesariamente malo, depende de los detalles", ha argumentado Segura-Cayuela, que ha sostenido que "hay espacio para deshacer algunos elementos de la reforma laboral sin un coste demasiado grande".