Gobierno y Generalitat consideran que no hay "riesgo sanitario" si se celebra el Mobile

A pesar de que la epidemia de coronavirus (44.470 casos y 1.114 fallecidos por ahora) se está concentrando muy principalmente en China, sus efectos colaterales amenazan en España. La fuga de empresas del Mobile World Congress (MWC) que se celebra en Barcelona por temor a la enfermedad amenaza la cita, cuya celebración depende de la reunión que los organizadores celebrarán este viernes. Sin embargo, para las autoridades públicas esta es una medida innecesaria.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL por fuentes próximas al Ministerio de Sanidad y a la Consejería de Salud de Cataluña, su postura no cambia: Barcelona y España cuentan con todas las condiciones de seguridad sanitaria. No hay excusas para que el MWC no se celebre.

A pesar de la crisis de salud pública internacional, las autoridades nacionales y autonómicas consideran más que amarrada la situación en España. Los técnicos de ambas instituciones aseguran que no se dan las condiciones que les lleven a decretar la suspensión de esta cita ni a avalar esta decisión.

Coordinación europea

Además, aunque no de manera oficial, todos los países de la Unión Europea están trabajando de forma coordinada y están implementando medidas de seguridad similares, con la diferencia de Italia. En este sentido, cabe recordar que en no se ha tomado la decisión de suspender la celebración de un evento internacional del calado del MWC en ningún estado comunitario.

De hecho, todo parece indicar que tanto Salvador Illa, ministro de Sanidad, como Alba Vergés, consejera de Salud de Cataluña, defenderán la fiabilidad de Barcelona como capital de la telefonía móvil en la comparecencia que protagonizan este miércoles en la Ciudad Condal. El propio Illa hará esto en la reunión de ministros de Sanidad que se celebra este jueves en Bruselas.

Cabe recordar que en España solo hay dos casos de coronavirus: el de la isla de la Gomera, en Canarias, y el de Mallorca, en Baleares. Y en ambos se trata de pacientes que se contagiaron fuera de las fronteras españolas, por lo que todavía no se ha producido ningún contagio dentro del territorio nacional.

Sin aval público

De esta manera, si lo organizadores del MWC deciden suspender el encuentro lo harán sin el apoyo ni el aval de los estamentos públicos españoles, que presionan a la GSMA para que mantenga la celebración del congreso, que sería a finales de febrero.

Sin embargo, la situación de la propia GSMA, que es básicamente la más importante asociación empresarial de teléfonos móviles a nivel internacional y organizadora del MWC, es límite. El goteo de deserciones anunciadas por las empresas participantes ha puesto entre la espada y la pared a esta organización de cara a la reunión del viernes.

Y es son muchos los nombres de empresas que ya han anunciado su fuga del MWC: Facebook, Amazon, Rakuten, Ericsson, LG, Sony, Nvidia, Gigaset... Sin embargo, lo más dolorosos son en realidad los de gigantes de la industria como AT&T, Intel y Cisco, así como la china Vivo.

Por contra, ha confirmado su participación los también gigantes chinos Huawei y Xiaomi.