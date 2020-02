A LOS LEONES: Markus Tacke (Siemens Gamesa) y Carlota Pi (Holaluz)

El último trimestre del año no fue un buen momento para Siemens Gamesa. La compañía hizo públicos la semana pasada sus resultados en los que anotó pérdidas por valor de 174 millones de euros. Este resultado se ha debido, en gran parte, al impacto negativo de 150 millones de euros registrado en el trimestre, como adelantó la pasada semana el grupo, debido a los costes derivados de cinco proyectos onshore (1,1 GW) en el Norte de Europa.

Unos proyectos que no han salido como el consejero delegado de la compañía, Markus Tackle, esperaba y ante los que va a tener que empezar a tomar medidas para mejorar sus resultados en 2020.

Tackle, destacó que "no ha sido un trimestre fácil", con un desempeño financiero que "no ha sido el que esperábamos cuando fijamos los objetivos del año". Pese a todo, Tackle espera que no se repitan los números rojos.