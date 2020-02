Siemens Gamesa perdió 174 millones hasta marzo, frente a los 18 millones que ganó en 2018

Siemens Gamesa ha registrado unas pérdidas de 174 millones de euros en el primer trimestre de su año fiscal 2020 (octubre-diciembre de 2019), frente a las ganancias de 18 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Este resultado se ha debido, en gran parte, al impacto negativo de 150 millones de euros registrado en el trimestre, como adelantó la pasada semana el grupo, debido a los costes derivados de cinco proyectos 'onshore' (1,1 GW) en el Norte de Europa, principalmente Noruega, causados por el retraso en su ejecución, debido al mal estado de las rutas y la inusual llegada anticipada del tiempo invernal.

Esto ha llevado al fabricante de aerogeneradores nacido de la fusión entre Gamesa y la división eólica de Siemens a tener que realizar un ajuste de su objetivo de rentabilidad en un punto porcentual, previendo finalizar el año fiscal con un margen Ebit pre PPA, costes de integración y reestructuración en el rango de 4,5% y 6% excluyendo el impacto de la adquisición de activos de Senvion y los posibles impactos derivados de un cambio accionarial en el grupo.

En lo que respecta a la entrada de pedidos en firme de la compañía, aumentaron un 82% en el periodo, hasta los 4.628 millones de euros, lo que le ha permitido alcanzar una cartera de pedidos histórica de 28.089 millones de euros. Siemens Gamesa valoró que estas cifras subrayan las sólidas perspectivas de crecimiento a largo plazo.

El consejero delegado del grupo, Markus Tacke, destacó que "no ha sido un trimestre fácil", con un desempeño financiero que "no ha sido el que esperábamos cuando fijamos los objetivos del año". Asimismo, señaló que, a pesar de tratarse de un impacto puntual que no espera que se repita en otros trimestres, ya se están "tomando medidas".

"Estamos reforzando el análisis de riesgos para asegurar la correcta ejecución de los proyectos y también reforzaremos nuestro sistema de control interno para evitar que se repita", añadió al respecto.

Por áreas de negocio, en 'Offshore' (marina), el grupo duplicó su entrada de pedidos en los últimos doce meses, hasta los 3.343 megavatios (MW). De ellos, 1.279 MW se cerraron en el primer trimestre.

En 'Onshore' (terrestre) se registró un incremento del 8% en la entrada de pedidos, hasta los 2,6 gigavatios (GW), siendo China (18%) y Canadá (16%) los principales contribuidores en el trimestre. Además, casi la mitad de los pedidos se correspondió con los nuevos modelos de turbinas más potentes, por encima de los 4 MW.

Por su parte, los pedidos de Servicios en el trimestre alcanzaron los 1.470 millones de euros, lo que supone multiplicar por cuatro las cifras del mismo periodo del año anterior. Esta unidad de negocio, que aporta contratos muy rentables, representa el 47% de la cartera de pedidos de la compañía.

Entre octubre y diciembre, Siemens Gamesa registró unas ventas de 2.001 millones de euros, con un descenso del 12%, aunque en línea con las expectativas anunciadas al mercado (10.200 - 10.600 millones de euros).

Además, la compañía indicó que "sigue focalizada en contar con un balance saneado" y que ha decidido introducir criterios de sostenibilidad en toda su cadena de financiación. A 31 de diciembre su posición de caja neta fue de 175 millones de euros. El fabricante de aerogeneradores celebrará el próximo 6 de mayo un 'Capital Markets Day' en el que se dará más detalles de su estrategia en los próximos años.