Bruselas multa con 14,3 millones a NBCUniversal por restringir las ventas transfronterizas

Los fans de películas como Parque Jurásico o Los Minions han estado pagando durante más de seis años precios inflados por productos de merchandising -como tazas, carteras, ropa, calzado o juguetes- debido a las prácticas ilegales de NBCUniversal para limitar las ventas transfronterizas en la UE. La Comisión Europea ha castigado este jueves estas restricciones con una multa de 14,3 millones de euros.

"Estas restricciones significan que las tiendas no podían elegir libremente qué productos encargar de diferentes distribuidores europeos. Un gran almacén de España no podía vender un pijama de E.T. de un fabricante belga porque a este fabricante se le prohibía vender a España. Así que el extraterrestre pudo llegar a la tierra, pero se le prohibió ir a España debido a las restricciones contractuales", ha explicado la vicepresidenta de la Comisión y responsable de Competencia, Margrethe Vestager.

"En resumen, tanto los consumidores, como las tiendas o los propietarios de las licencias se vieron privados de los beneficios del mercado único. La decisión de hoy deja claro que los propietarios de una marca no pueden prohibir a los titulares de licencias no exclusivas vender a determinados países, a determinados clientes o a través de Internet", ha insistido Vestager.

NBCUniversal cooperó con la investigación de Bruselas más allá de sus obligaciones legales: admitió la infracción y proporcionó pruebas adicionales que sirvieron a la Comisión para demostrar que se había vulnerado la normativa de la UE. A cambio, el Ejecutivo comunitario le ha concedido una rebaja del 30% en el importe de la multa.

¿Por qué Vestager considera que se trata de un caso importante aunque la multa es relativamente baja? En primer lugar, la industria del merchandising es un negocio que crece rápidamente en Europa y el mundo. Su volumen de negocios asciende ya a 50.000 millones de euros en la UE y a 230.000 millones a escala mundial.

La de este jueves es la tercera multa de Bruselas al sector en menos de un año. En marzo de 2019, Nike fue multada con 12,5 millones de euros por restringir las ventas transfronterizas de camisetas de clubs de fútbol como el Barcelona, el Manchester United, la Juventus o el Inter de Milán. En julio, Vestager impuso otra sanción de 6,2 millones a Sanrio, titular de la marca Hello Kitty.

Pero sobre todo, la responsable de Competencia quiere enviar "un mensaje claro" de que "la Comisión no tolerará restricciones que socaven el mercado interior" y lo fragmenten siguiendo las antiguas fronteras nacionales. Para Vestager es prioritario acabar con todas las limitaciones territoriales. Por eso ha impuesto ya multas por un valor total de 184 millones a empresas que ponen barreras al comercio electrónico.