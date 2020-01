Aedas se lanza a la promoción de comunidades para mayores en la playa

La promotora Aedas Homes ha puesto la diana en los mayores y estudia la construcción de varias comunidades o resorts para este público a través de operadores internacionales.

El presidente de Aedas Homes, David Martínez, ha confirmado este interés en el VI Encuentro Real Estate organizado por IESE Business School, Savills Aguirre Newman y Tinsa. Aunque se trata de un modelo de negocio muy incipiente, la promotora ha identificado una docena de suelos que podrían acoger alrededor de 600 viviendas en un primer momento.

David Martínez ha identificado dos proyectos. Por un lado, uno en Estepona. “Ya se está trabajando en el diseño y tendrá unas 200 viviendas”, ha señalado. Por otro lado, Aedas Homes analiza terrenos muy concretos en la costa de Málaga y Alicante para futuras comunidades de mayores.

“La gente que quiere venir a vivir a España quiere playa y una buena combinación de comunicaciones, hospitales, etc.”, ha destacado Martínez en el VI Encuentro Real Estate este jueves.

Además, los propios complejos han de contar, ha señalado el CEO, "con una gran oferta de servicios como limpieza, restauración, servicios de salud, organización de eventos y actividades deportivas e incluso espacios de trabajo".

El camino a seguir

En estos momentos, el CEO de Aedas Homes ha explicado que la promotora ha pedido a una de las grandes consultoras inmobiliarias que opera en España la búsqueda de un operador especializado para la gestión de estas comunidades.

La promotora estudia dos vías de entrada en este segmento. La primera, ha indicado David Martínez, “desarrollar proyectos llave en mano para un inversor. La segunda, “encontrar un socio con el que invertir en este tipo de inmuebles para mantener una participación en el capital durante unos años y después salir".

La inversión que destinará Aedas Homes a estos proyectos aún no ha sido identificado por la compañía. No obstante, David Martínez ha incidido en que el dinero no es un problema. "Hay muchos inversores internacionales con mucha liquidez", ha declarado el CEO. Eso sí, ha admitido, "este modelo tiene que ser escalable".