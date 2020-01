Uber, Cabify, Deliveroo y Grab se comprometen en Davos a mejorar sus condiciones laborales

Cabify, Deliveroo, Grab, MBO Partners, Postmates y Uber se han asociado a través de la plataforma del Foro Económico Mundial de Davos para crear unos principios básicos para la calidad del trabajo que facilitan. Las compañías han anunciado la puesta en marcha de un documentos denominado "Carta de Principios para el Buen Trabajo de Plataforma".

El acuerdo describe ocho áreas clave para abordar: diversidad e inclusión, seguridad y bienestar, flexibilidad y condiciones justas, pago y honorarios razonables, protección social, aprendizaje y desarrollo, voz y participación y gestión de datos.

El Foro Económico Mundial también ha publicado el libro blanco, The Promise of Platform Work: Understanding the Ecosystem, que describe las diferentes categorías de plataformas digitales, las oportunidades y los desafíos que representan para los trabajadores y los ejemplos existentes de buenas prácticas de este tipo de empresas en las áreas cubiertas por la Carta.

Las compañías que operan plataformas digitales para que las personas contraten sus servicios a empresas o consumidores han experimentado un rápido crecimiento en los últimos años. Alrededor del 0,5% al 2% de la fuerza laboral en las economías avanzadas se dedica al trabajo de este tipo de plataforma, la denominado economía de plataforma está creciendo, con un gasto global de hasta el 43% en 2018. Estas plataformas van desde aplicaciones de transporte hasta servicios profesionales.

"Las compañías de plataformas se han unido para mostrar liderazgo en mejorar los resultados para los trabajadores. Las soluciones a los desafíos que plantea la economía de plataforma para los estándares de trabajo provendrán de una combinación de cambios en las políticas, prácticas mejoradas por estas empresas y el diálogo entre los gobiernos, las compañías de la plataforma y los representantes de los trabajadores. Estos serán los próximos pasos para este proyecto en el Foro Económico Mundial", dijo Saadia Zahidi, Directora Gerente, Nueva Economía y Sociedad del Foro.

El negocio de plataformas representa un desafío urgente para la regulación de los mercados laborales para garantizar el trabajo formal con derechos, salud y seguridad, salarios mínimos o ingresos mínimos junto con la libertad de organizarse y negociar protección social colectiva y universal. En ausencia de la acción del Gobierno, es agradable ver esta discusión de la industria.

Esta iniciativa tuvo su origen en una idea generada durante una discusión con las principales organizaciones sindicales en la Reunión Anual 2018 del Foro Económico Mundial en Davos-Klosters. Representa un comienzo en la búsqueda de soluciones para los trabajadores de este tipo de plataformas.

"Si bien nuestra posición sobre los temas abordados en la Carta puede diferir en aspectos importantes de los principios que establece, apreciamos el reconocimiento de responsabilidad de promover el buen trabajo y esperamos el diálogo durante el próximo año ", dijo Sharan Burrow, Secretaria General de la Confederación Sindical Internacional.