España se niega a financiar un fármaco contra una enfermedad rara infantil disponible en otros países

La cistinosis nefropática infantil es una enfermedad rara, es decir, una dolencia poco frecuente que se caracteriza podiferentes órganos y tejidos, sobre todo en riñones y ojos. Y la sanidad pública ha decidido no financiar el tratamiento en España para esta enfermedad, que sí está cubierto por los sistemas sanitarios de otros países europeos.

Así lo ha indicado Carmen Basolas, directora de Market Access de Chiesi en España. La compañía italiana, que en los últimos años ha dado un importante impulso su área de enfermedades raras y de necesidades no cubiertas, comercializa el único medicamento que sirve para tratar esta dolencia en su forma infantil, la más grave.

"La Administración española no ha sido sensible a la mejora" que logran los pacientes con este producto, ha lamentado Basolas, quien ha añadido que las comunidades autónomas han decidido dejar de dar a los pacientes este fármaco por la decisión del Ministerio de Sanidad de no financiarlo.

Innovación incremental

En un encuentro con la prensa celebrado en Madrid, en el que también ha estado presente Giuseppe Chiericatti, director general de Chiesi, Basolas ha hecho defensa de la innovación incremental, que son determinadas novedades que aporta un producto farmacéuticos y que permiten mejorar la calidad de vida de los pacientes, tales como nuevas vías de administración de los medicamentos.

"Queremos que la innovación incremental se tenga en cuenta por las administraciones públicas. Necesitamos el retorno de estas inversiones", ha lamentado Basolas. "Si no hay una sensibilidad de las AAPP a esta situación, se dejarán de hacer este tipo de mejoras".

Y a Basolas no le falta razón. Es una queja habitual de la industria farmacéutica. Mejoras sustanciales en los medicamentos en la vía de administración o en su formulación no se suelen traducir en un incremento de su precio de venta respecto a productos con el mismo principio activo, una decisión que toma la Comisión Inerministerial de Precios, que es el órgano encargado de ello.

Menos contaminantes

Precisamente en este camino está la última medida anunciada por la farmacéutica italiana: rebajar el impacto ambiental que tienen sus inhaladores para enfermedades respiratorias. Y es que los presurizados contaminan 100 veces más que los de polvo seco.

El objetivo de Chiesi es que el impacto ambiental de todos los inhaladores sea como el de los de polvo seco para 2035. Y en ello la farmacéutica transalpìna va a gastar más de 300 millones de euros.

¿La petición de la compañía al Gobierno? Que estos esfuerzos se tengan en cuanta a la hora de valorar la financiación de sus productos. Si no, se corre el riesgo que este tipo de acciones dejen de llevarse a cabo.