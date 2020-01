Por qué Mercadona, Carrefour y Lidl declaran la guerra al ‘tupper’ con su listo para comer

Lidl quiere dar la batalla por el cliente entre los supermercados españoles. El gigante alemán tiene a tiro de piedra a Dia, y quiere darle la puntilla cuanto antes para convertirse en el tercer grupo de distribución en España.

El último movimiento en este sentido ha consistido en copiar al líder, y poner en marcha su propio ‘Listo para llevar’, con el que busca competir de tú a tú con el que lanzaba hace unos meses Mercadona (y con bastante éxito, por cierto).

Tan de tú a tú quiere competir que hasta el nombre es idéntico. Pero sea como sea, lo que está claro es que la nueva guerra por el consumidor ya no se dirime sólo en los lineales, se juega también en la oferta complementaria que puede venderse dentro de un supermercado.

Listo para llevar de Mercadona permite hacer una ensalada personalizada.

Ya no vale sólo ofrecer los mejores productos para cocinar, se necesita también el famoso take away. ¿Por qué? Pues porque según Nielsen los españoles comemos seis veces al mes comida preparada. Bien sea del súper o bien del take away, así que por qué va a renunciar un supermercado a dar comida recién hecha para llevar.

La idea no es nueva. Otras grandes superficies como El Corte Inglés (quizá a un nivel más premium) o Carrefour llevan años haciéndolo, pero es cierto que esta nueva ola de consumo ha abierto la espita para que el resto sigan ahora la estela.

Experiencia distinta

Nielsen explica que los consumidores se decantan por este tipo de comida por distintos motivos. El más llamativo, quizá, es que el 38% valora el hecho de tener una experiencia de consumo diferente y que le sorprendan.

Las grandes superficies se han dado cuenta también de un detalle más: siete de cada 100 euros que gastamos en la compra es comida que no consumiremos en casa, según Kantar. Así que, por qué no ayudar al consumidor en ese cambio de hábito y ofrecerle comida de mejor calidad que la envasada, y que puede tomar en el propio establecimiento o llevársela a su casa, la oficina o un parque.

Si a eso le sumamos el hecho de que los precios ofertados por Carrefour y Mercadona resultan bastante económicos, hacen que se conviertan en una alternativa perfecta para trabajadores que quieren decir adiós al tupper o al menú del día.

La propuesta de Lidl todavía se desconoce. Está previsto que se presente la próxima semana. Sea como sea lo que está claro es que los grandes supermercados han declarado la guerra al ‘tupper’.