Las gasistas confían en que la CNMC suavice de nuevo los recortes tras presentar sus alegaciones

Las gasistas no quieren tirar la toalla. Semanas después de que la CNMC hiciera público el nuevo borrador de la circular que más les afecta, el de las redes de distribución, las compañías han presentado sus alegaciones al regulador para tratar de suavizar aún más el recorte.

En este sentido, la nueva circular suaviza hasta casi la mitad el 'hachazo' de la primera (del 17,8% al 9,6%), pero las empresas consideran que aún podría verse rebajado. Por eso, compañías como Naturgy, por un lado, y la patronal gasista, Sedigas, por otro, han enviado ya sus textos a la CNMC, que había marcado como fecha límite para hacerlo el 27 de diciembre.

En concreto, el recorte que ahora está sobre la mesa supone un descenso de la retribución media a la actividad de distribución de 1.420 millones de euros a 1.283 millones de euros con la metodología propuesta.

Unas alegaciones que las compañías han puesto sobre la mesa con un perfil mucho más bajo que la primera vez, aunque con la esperanza de que el regulador vuelva a recular. Además de la empresa que preside Francisco Reynés, Madrileña Red de Gas, Redexis o Nortegás son otras de las grandes afectadas.

Aunque no ha trascendido con detalle el contenido de las mismas, el tiro va dirigido a la necesidad de garantizar las inversiones en España en vistas a los objetivos a 2030, donde el gas, defienden las compañías, tendrá un papel protagonista "como tecnología de respaldo".

¿A tiempo?

Pese a que la circular de las redes de distribución de gas ha sido la más polémica desde que se dieran a conocer, el pasado julio, el organismo que preside José María Marín Quemada trabaja en paralelo en las otras 13 circulares que debían estar aprobadas antes del 31 de diciembre.

Así se extrae del Real Decreto por el que la CNMC se hacía con las competencias para aprobar diferentes metodologías en los sectores de electricidad y gas. Por eso, en los últimos meses el regulador ha sometido a aprobación definitiva varias de ellas, una vez han sido recibidas por el Consejo de Estado.

No obstante, será a lo largo de enero cuando, una vez recibidas las alegaciones de las gasistas, el regulador las estudie y decida si las incorpora o no al texto definitivo. Aunque desde la CNMC reconocen que hay que cumplir los plazos, de momento no han marcado fecha límite para esta.