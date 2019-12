El expresidente de Nissan escapa del arresto domiciliario en Japón y aterriza en Beirut

Carlos Ghosn, expresidente ejecutivo de Nissan, ha abandonado el arresto domiciliario en Japón, donde debía permanecer hasta ser juzgado en abril de 2020 por malversación financiera, y ha aterrizado en Beirut, según informa la agencia France Presse, en un avión procedente de Turquía.

Una autoridad libanesa, citada por AFP, ha asegurado que "la manera en la que ha salido de Japón no es clara". De acuerdo con The Wall Street Journal, Ghosn no creía que en Japón iba a recibir un juicio justo y de que estaba "cansado de ser un rehén político industrial".

"Carlos Ghosn no intenta huir de sus responsabilidades, pero huye de la injusticia del sistema japonés", explicó una fuente cercana al caso a France Presse.

El expresidente ejecutivo Nissan cuenta con nacionalidad francesa, brasileña y libanesa. Fue detenido el 19 de noviembre de 2018 en Tokio acusado de violar la confianza de Nissan por una serie de pagos irregulares y de haber cometido fraude fiscal por haber ocultado una serie de compensaciones económicas pactadas con la constructora desde 2009. Su estancia en prisión provisional fue de 108 días.

Además de presidente de Nissan Motor y Mitsubishi Motors, Ghosn estuvo al frente del grupo Renault.