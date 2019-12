Uber radiografía la noche madrileña: reina Chamberí pero sube con fuerza Tetuán

En la era de los datos las plataformas de movilidad cuentan con una posición privilegiada a la hora de tener acceso a la información de mayor calidad sobre cómo se mueven las personas a través de las ciudades. Un segmento en el que Uber es ya un actor fundamental que, además de aprovechar los datos que recolecta para potenciar su negocio, ahora ha decidido hacerlos públicos.

La compañía estadounidense, junto con la asociación de Empresarios de Ocio Nocturno de la Comunidad de Madrid, ha elaborado un informe que recoge las principales tendencias de movilidad en el ocio nocturno madrileño en base a los datos históricos que Uber ha recopilado durante los tres últimos años. Además, el estudio compara los horarios de la noche de Madrid con los de otras capitales europeas.

Y, como no podía ser de otra manera, los resultados dicen que Madrid tiene un comportamiento profundamente distinto al de otras capitales del continente. Y es que la capital española está a la cabeza en demanda de viajes en las noches de los fines de semana.

Concretamente tres de cada 10 viajes de Uber, el 27%, suceden entre las 20:00 y las 6:00 horas de la mañana del jueves, viernes y sábado. Un periodo de tiempo que coincide, en el arranque, con el momento previo a las cenas y con el cierre de las discotecas en el final. Además, en estas horas coinciden con el horario en el que el Metro madrileño no está operativo.

Este comportamiento convierte a Madrid en la capital europea en la que la demanda de Uber se mantiene hasta más tarde. A las 6:00 de la mañana tiene el doble de demanda que en cualquiera de las otras ciudades analizadas. "Mientras que en otras capitales vemos que la demanda cae de forma importante a las 12 de la noche, en Madrid se realizan muchísimos desplazamientos a partir de esa hora" señala Juan Galiardo, director general de Uber en España.

Tendencias por barrios

Además de los horarios, el informe analiza a fondo las tendencias de desplazamientos entre zonas de la ciudad. En este punto, el barrio más popular para salir de noche, según los datos de Uber, es Chamberí con más de un 20% de los viajes, seguido de Salamanca. Dos emplazamientos que cuentan con cierta tradición nocturna en la capital de España.

Un reinado que ahora puede verse amenazado por la irrupción de Tetuán. En los últimos tres años este barrio es el que más crecido, multiplicando su demanda por 7,5 veces. En este sentido, Moncloa-Argüelles, Lavapiés y La Latina le siguen como zonas en las que más crece la afluencia nocturna.

En lo que tiene que ver con la calle de tapas más popular de Madrid, el análisis fija un podio claro. De jueves a domingo en las horas de aperitivo, comida y cena, Ponzano, Cava Baja y Doctor Castelo destacan sobre manera sobre el resto.

Gráfico de calor de Madrid según los desplazamientos.

Por último, según los datos registrados por Uber, las discotecas mas visitadas en 2019 por sus usuarios destacan al Teatro Barceló, el Teatro Kapital y el Panda Club.

Respecto a la capacidad de los distintos servicios de movilidad que conviven en la capital madrileña para hacer frente a los picos de demanda nocturnos de la ciudad, Galiardo señala una necesidad de aumentar estos servicios. "Lamentablemente España tiene una de las regulaciones de transporte más restrictivas de Europa. Si sumamos el número de taxis y de VTCs, Madrid tiene un ratio de 3,6 vehículos por cada 1.000 habitantes mientras que ciudades como Londres o París tienen 12 y seis respectivamente. Entendemos que falta oferta".

En este sentido Galiardo insiste en defender la opción de servicios como Uber frente al coche particular. "Si queremos construir una alternativa al coche particular para los madrileños y los turistas debemos garantizar más oferta de movilidad y esto no sólo lo puede ofrecer el transporte público. Por nuestra parte estamos haciendo un esfuerzo para poner al alcance de los usuarios el mayor número posible de posibilidades".