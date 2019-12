Iberia asegura que el Gobierno en funciones ha vuelto a pensar en llevar el AVE a Barajas

Tras años pidiendo al Gobierno que lleve el AVE al aeropuerto de Barajas, parece las plegarias de Iberia se han escuchado y se está planteando llevar a cabo. El presidente de la aerolínea, Luis Gallego, ha asegurado que el actual gobierno en funciones está volviendo a pensar en llevar el AVE a la terminal 4 del aeropuerto madrileño.

De llevarse a cabo, se haría en el momento oportuno. ¿Por qué? según el presidente de la aerolínea esto permitiría posicionar a Madrid como "un hub de primera división" y competir con otros hubs europeos. Es decir, que facilitaría lo que es a día de hoy es uno de los principales objetivos de la aerolínea y una de las razones que, según Gallego, les ha llevado a comprar Air Europa por 1.000 millones de euros.

Para la empresa, abrir una terminal de alta velocidad en el aeropuerto madrileño es "esencial" ya que el servicio de alta velocidad tiene más de un 50% de cuota de mercado en España y permite conectar a los ciudadanos de distintos territorios nacionales con Madrid para emprender luego vuelos de larga distancia y viceversa. Una conexión que con el avión no siempre se produce.

Una palanca de España

Y es que, según ha manifestado Gallego este miércoles en una comida con periodistas, el avión no siempre conecta los aeropuertos de España con el de Madrid para emprender un vuelo de largo radio. ¿Por qué? Según ha explicado el presidente de la aerolínea, en nuestro país operan compañías aéreas de otros países y estas, en la mayoría de los casos, conectan las capitales de provincia con otros hubs europeos, como el de París.

Una razón a la que ha sumado otra que está en boca de muchos expertos del sector. Para la empresa "no tiene sentido que siendo el AVE una de las principales palancas" de España y una de las mayores inversiones que se han llevado a cabo en infraestructuras en nuestro país "no conecte con el aeropuerto" de Barajas, cuando en otros países, como Francia, Holanda y Alemania, sí lo están.

De momento, no está nada firmado y es posiblemente no lo esté hasta que se forme gobierno. Aun así, las acciones promovidas por el gobierno hacen entrever que será pronto ya que el Ministerio de Fomento ha encargado un estudio para analizar cómo llevar este servicio a la terminal 4 del aeropuerto y el impacto que este tendría en la economía nacional. Un impacto sobre el que, de momento, no hay cifras concretas pero algunos expertos en el sector hablan de millones de viajeros adicionales que se sumarían a los 56,8 que, según Aena, viajaron a la capital entre enero y noviembre de este año.