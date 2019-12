Cuentan que Francisco González decidió acelerar su sucesión en BBVA cuando se publicaron en prensa las primeras revelaciones sobre la relación entre el banco y Villarejo. Días después de su despedida de la presidencia de BBVA, el expresidente de la CNMV, Manuel Conthe, explicó en su blog El sueño de Jardiel su actuación como responsable de velar por el Buen Gobierno ante los seguimientos a Sacyr en tiempos de FG.

Se trata de un texto de recomendada lectura para entender los manejos de una época en la que el economista y jurista impulsó el Código de Buen Gobierno para las empresas cotizadas, conocido como Código Conthe.

La materia de Gobierno Corporativo en España es joven. Desde la aparición del Código ético de la Comisión a la que dio nombre Manuel Olivencia no ha pasado ni un cuarto de siglo. Sin embargo, de la mano de la revolución ecológica, la importancia del Buen Gobierno está dando un salto de gigante en las cotizadas y se avecinan tiempos cruciales en su cumplimiento.

La clave vuelve a estar en las siglas -comentadas el pasado lunes- ESG (Medioambiente, Sostenibilidad y Gobierno Corporativo en inglés), ya estandarizadas en los mercados de valores, lo que significa que la empresa que no sea íntegra en uno de sus tres pilares suspenderá también en su financiación.

Si el ajuste anunciado en los últimos días por Repsol -Josu Jon Imaz asumirá unas pérdidas de 5.000 millones de euros para convertirse en una empresa energética libre de emisiones contaminantes- es un buen ejemplo para entender la importancia de esa E inglesa de 'medioambiente', el cómo afronte Iberdrola el proceso que se dirime en la Audiencia Nacional y la evolución de la imputación de BBVA por sus asuntos con Cenyt serán clave para testar la importancia de la G.

Ignacio Galán

Una sigla por la que dentro de la casa deben velar Cumplimiento normativo y Gobierno Corporativo. Mientras que fuera es la CNMV la que ejerce el control. Por si el supervisor falla, entran en escena algunos actores privados. Para poder centrarse en los números, los grandes inversores internacionales delegan la responsabilidad en el in vigilando del Governance en los llamados proxy advisor, sus asesores de voto.

Corporance, el proxy español y representante nacional en el europeo Expert Corporate Governance Services, reconoce su "creciente preocupación" por los manejos de Villarejo en Iberdrola y BBVA. "El caso es más preocupante que hace un año y el interés de los inversores por este asunto, está aumentando. El hecho de que la CNMV haya tomado cartas hace que el tema sea cada vez más importante para nosotros", confiesa su director general, Juan M. Prieto.

No fue casual que FG tuviera que abandonar la presidencia de honor de BBVA un día antes de la Junta de Accionistas del banco en marzo de 2019. El activismo de los inversores en el in vigilando es cada vez mayor y suele hacerse notar en esas citas.

En el caso de Iberdrola, se da la circunstancia de que su presidente y consejero delegado, Ignacio Sánchez Galán, no solo está en activo, sino que además es percibido por los accionistas como una de las claves de éxito de la multinacional. Un triunfo del ejecutivo que convertiría a la energética en más vulnerable ante una eventual crisis reputacional que señalara a su presidente. La compañía lo sabe y reconoce que sus protocolos están preparados como en su día lo estuvieron, por un asunto muy diferente, los de Apple con la sucesión de Steve Jobs.

Pese al equilibrio de poderes que introducen en el consejo los independientes, a los proxy advisor no les convence la acumulación de poderes de Galán -y otros tantos presidentes ejecutivos de empresas españolas- y así lo hicieron saber en su última reelección en los cargos.

"¿Villarejo?, ¿Qué es Villarejo?" Aunque a estas alturas la pregunta suene a broma, quien la formula es un conocido financiero extranjero con intereses en España.

Sin querer establecer ningún tipo de paralelismo entre los casos, fuentes financieras aluden a lo que ocurrió con Carlos Ghosn, cuyo exceso de poder fue criticado por los proxy galos y su advertencia no fue escuchada hasta que estalló el escándalo por el que acabó en prisión.

Volviendo a España, cierto es que el mundo financiero no ha movido ficha. Desde Iberdrola, aseguran no haber recibido más de tres llamadas puntuales de inversores extranjeros para preguntar por los supuestos casos de espionaje. Añaden que a esos interlocutores se les ha explicado lo que representan esas 17 facturas y ha sido suficiente para evitar que la preocupación vaya a más.

"Iberdrola no es ciega, ni es sorda. Hay interés [en la sociedad] por lo ocurrido, pero en el mundo inversor no se está viviendo con esa urgencia este caso porque cuando hay un tema urgente, los proxy advisor y los inversores se ponen en contacto al segundo uno con nosotros. Y eso, por ahora, no ha ocurrido. No ha habido esa reacción inmediata de descolgar el teléfono", admite el director de Gobierno Corporativo de Iberdrola, Íñigo Elorriaga.

Esas palabras me llevan a recordar un reciente encuentro off the record con un gran gestor de activos. "¿Villarejo?, ¿Qué es Villarejo?". Aunque a estas alturas la pregunta suene a broma, quien la formula es un conocido financiero extranjero de una firma europea con intereses en España. Conoce los datos de paro del país, los malabares de Pedro Sánchez para formar Gobierno, la frustración que existe entre el empresariado español por la situación política... Pero no le suena el nombre del siniestro excomisario. Cuando le pongo en contexto, frunce el ceño.

Ignacio Galán, FG, Carlos Ghosn, Josu Jon Imaz, Manuel Conthe y Manuel Olivencia.

Los espionajes de Villarejo han acaparado una atención más que limitada por parte de la prensa internacional hasta la fecha. Un hecho que explica, en buena medida, que ni Iberdrola, ni BBVA estén notando en sus encuestas sobre reputación las consecuencias de las investigaciones que afrontan de forma paralela.

Sin embargo, eso no quita para que BlackRock -uno de los mayores inversores en España y dueño de un 5,4% de BBVA y otro 5,07% de Iberdrola- esté pendiente de lo que pueda suceder con este asunto, cuya dimensión es mucho mayor en el banco que en la eléctrica en este momento. La firma estadounidense que dirige Larry Fink cuenta con un riguroso código interno que le obliga a cuidar el Gobierno Corporativo de aquellas empresas en las que está presente.

El mal cariz que está tomando la intromisión del excomisario en los negocios del Ibex 35 ha obligado a la CNMV a tomar cartas en el asunto lanzando una advertencia pública que pone el foco en el Buen Gobierno. Sin embargo, es posible que las alarmas de Sebastián Albella lleguen tarde. Aludiendo de nuevo a Conthe, llegan cuando Villarejo ha metido al Ibex y a la sociedad española unos cuantos goles.

ATENTOS A...

La Cumbre del Clima que ha acogido España ha sido un revulsivo para empresas del sector de las energías verdes en materia financiera. El evento ha sido aprovechado por el sector privado para ponerse en el mapa ante algunos inversores internacionales que han visitado Madrid en los últimos días.

En ese sentido Network Steel, la empresa que se ha hecho cargo de la planta de Vestas en León, es una de las compañías de menor tamaño que han sonado estos días en alguna conversación entre financieros que buscan 'activos verdes' en España.