Pallete abre la Bolsa de Nueva York para 'celebrar' el plan de transformación de Telefónica

José María Álvarez Pallete, ha dado este martes el tradicional 'toque de campana' de la Bolsa de Nueva York junto a un puñado de directivos de la compañía. Según ha informado la New York Stock Exchange (NYSE), el acto se ha realizado para celebrar el plan de transformación de la compañía y el premio de Business Leader of the Year para el presidente de Telefónica.

La semana pasada Telefónica presentó su nuevo plan con cinco ejes de acción: foco en cuatro mercados principales -España, Brasil, Reino Unido y Alemania- repliegue en Latinoamérica, creación de Telefónica Tech y Telefónica Indra y reestructuración del área corporativa.

Pallete ha estado acompañado por Stacey Cunningham, presidenta de NYSE Group, la directora financiera de Telefónica, Laura Abasolo; el secretario general, Pablo de Carvajal y el director de comunicación, Eduardo Navarro.

El acto coincide con el premio Business Leader of the Year que la Cámara de Comercio Estados Unidos-España entregará la noche de este martes al presidente de Telefónica, en su Gala Anual en Nueva York con representantes de los sectores financiero, comercial, político cultural y social en EEUU y España.

Pallete (Telefónica) abre la Bolsa de Nueva York EMPRESAS

La Cámara reconoce "su capacidad para afrontar los retos de la evolución tecnológica y su liderazgo en la transformación digital de Telefónica".