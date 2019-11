Globalia y Barceló acuerdan la fusión de sus agencias de viaje y crean un coloso del turismo

Globalia y Barceló han cerrado la fusión de sus agencias de viajes con el objetivo de convertirse en un gigante del sector que compita de tú a tú con Viajes El Corte Inglés. Los últimos detalles del acuerdo se han cerrado este viernes, aunque el pacto definitivo no está firmado, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL.

El acuerdo -cerrado entre Javier Hidalgo, CEO de Globalia y Simón Pedro Barceló-incluye crear una nueva compañía que estará participada en un 50% por cada uno de los socios. De esta manera, la suma de los negocios superará los 1.500 puntos de venta, por encima de los de Viajes de El Corte Inglés.

La facturación total llegará a los 2.600 millones de euros. Avoris (Barceló) ingresó unos 1.100 millones de euros en 2018. Si se descuentan los ingresos procedentes de su aerolínea chárter, Evelop, su cifra de negocio se sitúo en 928 millones. En lo que respecta a Globalia, ingresó 1.500 millones a través de su división minorista (agencias de viajes) y mayorista (touroperación).

Globalia aporta a la nueva compañía las marcas Halcón Viajes, Viajes Ecuador, Geomoon, Travelplan, Welcome, Globalia Meetings and Events, Globalia Corporate Travel y Globalia Autocares, mientras que Barceló aporta a Ávoris, con sus marcas B the Travel Brand, Catai, Rhodasol, Bedtoyou, BCD Travels y BCD Meetings&Events, entre otras. Se incorporará también al perímetro de la empresa fusionada la aerolínea de Barceló Evelop, con seis aviones.

Venta de Air Europa

Esta operación estaría en línea con el proceso de concentración que se está viviendo el sector de las agencias de viajes. Tras la quiebra de Orizonia en 2013, se reparte entre tres grupos: El Corte Inglés, el nuevo gigante de Globalia y Barceló y, a mayor distancia, Nautalia.

El cierre de este acuerdo llega dos semanas después de anunciarse la venta de Air Europa a Iberia por 1.000 millones de euros, una operación con la que la aerolínea del grupo IAG trata de convertir al aeropuerto de Barajas en un gran hub y que, al igual que la fusión de las agencias de viaje, está pendiente de la aprobación de las autoridades de Competencia.

Dos operaciones con las que Javier Hidalgo ha dado un giro completo al grupo Globalia en menos de un mes, desprendiéndose de su aerolínea y reforzando su posición en el mercado de las agencias de viajes, donde ahora será el dueño de la mitad de la compañía líder del sector en puntos de venta.