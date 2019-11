Ribera lanza un dardo a Almeida: "No es razonable que en Madrid no haya una zona cero emisiones"

Con la formación del nuevo Gobierno en proceso, la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, ha mostrado este jueves que la apuesta del Ejecutivo de Sánchez por su cartera seguirá siendo decidida.

Lo ha hecho rodeándose de otros seis ministros en funciones. El de Educación, José Guirao; el de Interior, Fernando Grande-Marlaska; la ministra de Educación y Portavoz del gobierno, Isabel Celaá; el ministro de Fomento, José Luis Ábalos; el de Ciencia, Pedro Duque; y la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo. Toda una muestra de que la transición ecológica seguirá impregnando la próxima legislatura, y que, como ha explicado la ministra, será "transversal".

En su intervención, realizada en el EFE Foro Líderes de la Agencia EFE, Ribera ha repasado la situación del papel de España ante la crisis climática, con el foco puesto en próxima Cumbre del Clima (COP25), que se celebrará en Madrid entre el 2 y el 13 de diciembre.

En este sentido, la ministra para la Transición Ecológica ha vuelto a insistir en que España apuesta por alcanzar la "neutralidad climática" en el año 2050. Así, Ribera ha recordado que el país está dispuesto a elevar el objetivo europeo fijado para 2030 y pasar de una reducción de las emisiones de carbono del 40 % al 50, e incluso al 55%, si otros países elevan también sus compromisos.

Durante la pasada legislatura, el ministerio para la Transición Ecológica puso sobre la mesa los textos de la Ley de Cambio Climático, el PNIEC y la Estrategia de Transición Justa. A su juicio, estos pilares "garantizan un marco previsible que dé certeza a todos los agentes, especialmente al sector privado y a los inversores".

Recado a Almeida

Preguntada por la eliminación de Madrid Central, ahora que la Cumbre del Clima va a desembarcar en la capital española, Ribera ha reprochado que "no es razonable que Madrid sea de las pocas capitales europeas donde no haya una zona de bajas emisiones ó 0 emisiones, y no pequeñita, como la que con mucho esfuerzo logró sacar la corporación anterior".

En este sentido, la ministra en funciones ha dejado un recado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, reseñando que la "capacidad de acelerar la realidad madrileña en favor de la salud pública, de la calidad del aire o la reducción de ruido es enormemente interesante".

"Confío en que la actual corporación municipal se de cuenta más pronto que tarde, al tiempo al menos de poder evitar la multa que nos va a caer por parte del tribunal de justicia", ha apuntado.

Lamenta la situación "en funciones"

Durante su intervención, Ribera ha lamentado que la situación en funciones del Gobierno impida poner medidas en marcha cuyos textos "están guardados en un cajón".

En concreto, se ha referido a las subastas de nueva potencia renovable explicando que es importante cambiar el modelo. "No es fácil vivir como Gobierno en funciones y estar limitados respecto a lo que se puede impulsar".