Botín: el futuro del Santander está en Estados Unidos, América Latina y el negocio 'online'

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, cree que el futuro de la entidad pasa por los negocios que tiene al otro lado del Atlántico. El objetivo es empezar a crecer tanto en Estados Unidos como en América Latina. Para ello "necesitamos asignar nuestro capital de una forma que nos ayude a tener un crecimiento más rentable", ha dicho.

Ha sido en una entrevista en Bloomberg en donde ha reconocido que "hay mucho crecimiento aquí y va a ser rentable". Para ello la entidad brindará más apoyo financiero a todos los clientes de Estados Unidos que quieran hacer negocios en México y Brasil, así como un nuevo programa de remesas para los mexicanos que desean enviar dinero a sus hogares.

La presidenta del Santander ha explicado que "se verán los resultados en los próximos años". Durante la entrevista ha adelantado que confían en crecer en el sector hipotecario en Brasil y México, y se ha mostrado muy positiva sobre la situación en Argentina.

La evolución del Santander

Sobre el precio de la acción Botín ha reconocido que "no está contenta" con él. A su juicio "deberíamos estar mucho mejor" porque considera que los inversores están innecesariamente preocupados con los niveles de capital. No sólo eso, es que no se reconocen -sostiene- los resultados de los últimos cinco años en donde se ha duplicado el beneficio.

La presidenta del Santander ha descartado también que esté pensando en comprar activos físicos. "No lo necesitamos", ha dicho, ya que el objetivo es que la "expansión global venga a través de la plataforma tecnológica".

Una clara referencia a Openbank que, además de en España, ya está operando en Alemania y se prepara para desembarcar en Argentina, México, Estados Unidos, Portugal y Holanda tal y como ha explicado la propia Botín.