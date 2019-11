Dimite el consejero de ACS implicado en el presunto espionaje de Villarejo para Iberdrola

El consejero de ACS, Manuel Delgado Solís, ha presentado su dimisión a Florentino Pérez. Una decisión que ha adoptado después de conocerse su supuesta vinculación con el espionaje que el excomisario Villarejo habría realizado sobre la constructora cuando ésta intentaba hacerse con la eléctrica vasca Iberdrola.

Se trata del representante de Alberto Cortina y Alberto Alcocer (los Albertos) en el máximo órgano de gobierno de ACS. Su salida se produce tras haberse publicado que Delgado estuvo en contacto con Villarejo para que le ayudara cuando estuvo imputado en el caso Gürtel. En concreto, el objetivo de los encuentros era conseguir que el excomisario le ayudase a salir 'limpio' del escándalo.

A cambio, según han publicado varios medios, habría sugerido que contaría con el excomisario cuando se produjera el desembarco en Iberdrola. Incluso, daba algunos detalles de lo que ocurriría si la victoria era para la empresa de Florentino Pérez: básicamente que la mayor parte del equipo directivo sería despedido.

El mandato del hasta ahora consejero vencía en mayo del año que viene, y no estaba del todo claro que el presidente del grupo fuera a renovarle. No hay que olvidar que no es la primera vez que Delgado Solís pone su cargo a disposición de Florentino Pérez. Ya lo hizo cuando se conoció su vinculación con la trama Gürtel.

Su adiós se produce tras las informaciones publicadas por Moncloa.com y que vinculan a Villarejo como epicentro de una operación de espionaje a Florentino Pérez en plena lucha por el control de Iberdrola.