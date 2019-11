Francisco González sale sin medidas cautelares de la Audiencia tras declarar por el caso Villarejo

El expresidente del BBVA Francisco González ha abandonado a las 13,30 de este lunes la Audiencia Nacional tras declarar durante casi tres horas ante el juez Manuel García-Castellón, que investiga los encargos hechos por la entidad a Cenyt, la empresa del comisario José Manuel Villarejo.

González compareció en condición de investigado por presuntos delitos de cohecho y relevación de secretos. Él presidia el BBVA cuando el controvertido comisario fue contratado por el jefe de seguridad, Julio Corrochano, para contrarrestar operaciones financieras hostiles y para averiguar el patrimonio y las actividades de morosos y clientes del banco.

González ha salido de la sede judicial sin medidas cautelares, que no han sido solicitadas por los fiscales. No se ha acogido a su derecho a no declarar -como han hecho otros investigados ligados al banco, como su ex número dos, Ángel Cano- y ha contestado a todas las cuestiones.

En una breve declaración a los medios sin aceptar preguntas, el exbanquero ha asegurado que conoció la contratación de Cenyt en mayo de 2018 -en esa fecha aparecieron las primeras informaciones sobre pagos del BBVA a Villarejo- e "inmediatamente" ordenó abrir una investigación "para determinar el alcance de dichos trabajos".

González ha dicho que estaba "máximamente interesado" en declarar. "Una vez que termine esta investigación", ha dicho, "quedará muy claro que el grupo BBVA y sus directivos han trabajado siempre de una manera íntegra y ejemplar".

"Lo quiero dejar así de claro", ha añadido, "sin perjuicio de que hubiera una conducta irregular de carácter individual, que no en este momento desconozco".

González llegó este lunes a primera hora de la mañana a la Audiencia acompañado de su abogado Jesús Santos, del despacho Baker Mckenzie.

Poco antes de su declaración, ha respondido a las preguntas del juez el exdirector general de Comunicación de BBVA, Javier Ayuso, que estaba citado como testigo. También a primera hora de la mañana acudió a la Audiencia Nacional Antonio Bonilla, el policía que en segunda actividad trabajaba para una de las empresas de Villarejo y que está imputado en varias piezas de ‘Tándem’.

Las citaciones continuarán mañana, martes, con otros imputados como investigados. En concreto, Juan Asúa, asesor senior del presidente actual de BBVA; Eduardo Arbizu, ex responsable de los Servicios Jurídicos del banco que abandonó la entidad el pasado verano; Manuel Castro, ejecutivo al que reportaba Antonio Béjar (el único imputado que ha aportado documentos a la causa) como responsable del área de Riesgos del banco; y otros responsables de los servicios jurídicos, José Manuel García Crespo y Eduardo Ortega. Todos están investigados por los mismos delitos.

El miércoles acudirá a declarar BBVA como persona jurídica representada por un abogado de la casa, Adolfo Fraguas. El banco ha mostrado su disposición a colaborar con la Justicia y se entiende, por tanto, que también responderá a las preguntas del juez.