Los estibadores vuelven convocar una huelga para finales de noviembre

Los estibadores vuelven a la huelga. Según ha anunciado en un comunicado la Confederación Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), "la dilación en la negociación del V Acuerdo Marco por parte de la patronal, Anesco, así como su ausencia de buena fe han llevado a los estibadores a presentar, esta mañana, un preaviso de huelga para el día 25 de noviembre, de 24 horas, y del 26 al 30 en horas alternas".

Según han informado, para los trabajadores es vital cerrar un marco normativo general que "los ampare en las negociaciones de los convenios de cada uno de los puertos, más de treinta, pues según dicta el RDL 9/2019 el 31 de diciembre de 2019 habrán de estar adecuados a las normas legales que modifican el sistema portuario español, los Reales Decretos-leyes 8/2017, de 12 de mayo y 9/2019, de 29 de marzo".

De no darse esta petición los estibadores avisa de que la profesión de la estiba quedará en un limbo legal sin ninguna garantía para los trabajadores y de que los convenios colectivos serán nulos.

Los trabajadores entienden que la actitud mostrada por los empresarios, de manera reiterada, y agravada por la ausencia de comparecencia en la cita pactada, refiere una "manifiesta vulneración de la buena fe en la negociación, la voluntad de dilación en la conclusión de la misma, además de una falta de respeto a los integrantes de la Comisión Negociadora".

Por estos motivos, los estibadores "no ven otra salida a esta situación de bloqueo que ejercer su derecho a la huelga con la esperanza de que, esta vez sí, acepten negociar de buena fe las cláusulas del V Acuerdo Marco, para lo que se requiere la disposición a mantener una negociación activa de forma continuada hasta su conclusión".

Además, los trabajadores solicitan que la parte empresarial de la Comisión Negociadora "se avenga a negociar atendiendo al cumplimiento de las obligaciones asumidas por España en el Convenio número 137 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para la garantía y regularidad del empleo y retribuciones mínimas y acceda a las peticiones formuladas por los sindicatos de la Comisión Negociadora contenida en la plataforma negociada el día 13 de noviembre de 2019".

Procedimiento de la huelga

El procedimiento de la huelga será el siguiente: "comenzará el día 25 de noviembre de 2019, durante 24 horas, iniciándose a las 08:00 del mismo día y finalizando a las 08:00 horas del día 26 de noviembre de 2019. A partir de entonces, hasta el día 30 de noviembre se realizará mediante la modalidad de una hora de huelga y una hora de trabajo. Se ejercitará el derecho a la huelga en las siguientes horas de cada día: de 9 a 10; de 11 a 12; de 13 a 14; de 15 a 16; de 17 a 18; de 19 a 20; de 21 a 22; de 23 a 24; de 01 a 02, de 03 a 04, de 05 a 06, de 07 a 08".

Al ejecutarse en horas alternativas, los estibadores entienden que no habrá cesación de los servicios y no afectará a las mercancías perecederas, peligrosas o a las que cubran necesidades estratégicas, al normal abastecimiento de la población ni al desarrollo de la actividad económica, por lo que entienden los convocantes que no se precisa el establecimiento de servicios mínimos. De igual manera, la huelga no afectará al tráfico de pasajeros de líneas regulares.