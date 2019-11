A LOS LEONES: Karl-Heinz Holland (Dia) y Rafael Contreras (Airtificial)

Dia registró unas pérdidas netas de 504,3 millones de euros en los nueve primeros meses del año, once veces superiores a los números rojos de 45,8 millones de euros que se anotó un año antes. La cadena de supermercados sigue sin levantar cabeza, pese a que desde mayo la gestión de la compañía depende exclusivamente de Mikhail Fridman, dueño del 70% del grupo.

En esta fecha nombraba a su hombre de confianza, Karl-Heinz Holland, como CEO con plenos poderes y con todo el control de la cadena. El directivo tenía como objetivo poner en marcha una hoja de ruta para comenzar a ver la luz al final del túnel aplicando la fórmula Lidl, supermercado que él expandió por toda Europa.

Pero Dia no es Lidl y España no es Alemania. Y Karl-Heinz Holland lo ha vivido en primera persona tras constatar la dificultad de relanzar la cadena de supermercados. De momento, no se puede decir que ha fracasado, pero sí que sus promesas de salir del bache están cayendo en saco roto. Y no hablamos del coste de ERE ni de la refinanciación.

Hablamos de la marcha operativa de la compañía. Entre enero y septiembre, las ventas netas alcanzaron los 5.083 millones de euros, lo que supuso un descenso del 7,4% -ocasionado por la falta de stock y la complejidad del entorno empresarial, según la empresa-, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado se situó en 95,2 millones de euros, un 48,9% menos. Las cifras hablan por sí solas.