Tito, 'mesías' del Taxi, pide el voto para Podemos por "estar siempre" a su lado

Tito Álvarez lo ha vuelto hacer. El ya exportavoz del sindicato Élite Taxi ha vuelto a pedir su voto para Unidas Podemos, como ya hiciera en abril. En un vídeo difundido a través de su cuenta de Twitter, Álvarez ha recalcado que este domingo es un día muy importante y que "hay que tener memoria".

Para Álvarez, uno de los principales promotores de la revuelta de los taxistas contra las VTC, sus compañeros taxistas han de recordar "quién ha estado siempre a nuestro lado, dando la cara por todas nuestras familias".

Este video es de justicia para @MayoralRafa porque le debemos mucho no solo los taxistas si no toda la clase trabajadora siempre contigo Rafa y este domingo yo en las #Elecciones10N votare a @ahorapodemos #TaxiEnLucha #UnGobiernoContigo pic.twitter.com/ay27kZDyQf — #TaxistaActivista🐝 (@TitoEliteTx) November 7, 2019

Por eso, resume, su voto irá para Unidas Podemos y sobre todo para el diputado Rafa Mayoral, "patrimonio del taxi". Junto con el vídeo de su llamamiento a las urnas para dar el voto a la formación morada, Álvarez ha incluido una intervención del diputado en el Congreso defendiendo la lucha del sector.

Nueva plataforma

Fue en agosto cuando Tito Álvarez dejó de ser portavoz del sindicato Élite Taxi, anunciando la creación de una nueva plataforma, Taxi Project 2.0, con la que pretende "dar mucho que hablar" y "conseguir grandes cosas para que el taxi sobreviva de los ataques sin cuartel que está sufriendo".

"En el contexto de la lucha por el Taxi, Élite ha conseguido y seguro que seguirá haciéndolo cosas increíbles de eso no tengo ninguna duda, pero de la misma manera conozco bien mi interior y se que sin motivación no se puede estar al frente de nada y mi motivación se ha terminado al frente de Élite Taxi bcn, porque creo que quizás ya no sirvo para la labor que he estado desempeñando hasta hoy", decía entonces.