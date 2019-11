Cómo me afectará la compra de Air Europa por parte de IAG: las cinco claves de la operación

Air Europa cambia de manos. Si las autoridades de competencia no lo impiden (y no parece que vayan a hacerlo) la aerolínea pasará a formar parte de IAG. En concreto, quedará como una unidad autónoma que estará bajo el perímetro de Iberia. Un cambio que se irá haciendo de forma progresiva entre 2020 y 205, y que tiene como objetivo hacer Brajas un gran hub que compita con Paris Charles de Gaulle, Frankfurt o Londres Heathrow.

Se trata de una operación de mil millones de euros que empezará a generar ganancias en el primer año completo después del cierre de la operación para IAG. Pero, ¿cómo afectará a los clientes y pasajeros de Air Europa? Aquí contestamos a algunas preguntas que han podido surgir nada más conocerse la información.

Tengo previsto volar con Air Europa en los próximos meses, ¿cambia algo?

La respuesta es no. Hasta que no se cierre la operación y estén las autorizaciones de competencia Air Europa sigue operando como hasta ahora. Es decir, bajo el paraguas del grupo Globalia. De hecho, ambas compañías insisten en que hasta que no se produzca la integración seguirán compitiendo por lograr la mayor cantidad de pasajeros posible.

Se prevé que ese proceso termine en el segundo semestre de 2020. A partir de entonces las cosas tampoco cambiarán en exceso. Air Europa mantendrá su sistema de ventas al margen de Iberia (como ya ocurre con Iberia Express o Vueling). Otra cosa es que los vuelos que formen parte del código único o compartido que Iberia pueda establecer con la nueva compañía.

¿Desaparecerá la marca Air Europa?

No. IAG va a mantener la marca Air Europa operando en el mercado. Lo mismo que ha hecho con otras aerolíneas como Vueling o Aer Lingus. De hecho, la intención de IAG es que la aerolínea se mantenga como una unidad independiente bajo el paraguas de Iberia.

¿Se van a mantener todos los destinos?

Es una pregunta que tiene difícil respuesta hasta que no estén las autorizaciones de competencia. Según las estimaciones de las asociaciones de usuarios, el grupo IAG coparía el 72% de los vuelos domésticos. Esto puede hacer que las autoridades obliguen al grupo a desprenderse de algunas rutas para poder dar entrada a nuevos operadores.

Además, con Air Europa integrada en el paraguas de IAG, algunos destinos tradicionales de la aerolínea podrían ser cubiertos por códigos compartidos (o códigos únicos) a través de otras empresas del grupo.

Lo que sí parece claro es que la incorporación de Air Europa va a permitir a la aerolínea hispano-británica pueda abrir nuevas rutas en los próximos meses.

¿Qué va a pasar con mis millas de Air Europa Suma?

Una vez que Air Europa se integre en IAG las millas se canjearán por 'Avios', que son el equivalente a las millas que hasta ahora tiene Air Europa. Un proceso similar se hizo cuando Vueling se integró en el grupo. En aquel entonces la cuenta punto pasó a ser Club Vueling, en el que se daban Avios.

La comunicación remitida por IAG a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya contempla esta opción y asegura que en 2025 (como tarde) se procederá a la integración de Air Europa en el programa de fidelidad Avios.

Adiós SkyTeam, hola OneWorld

Uno de los mayores cambios que notarán los clientes de Air Europa es la salida de Air Europa de la alianza SkyTeam, compuesta por otras aerolíneas como Air France, Delta, KLM, Aeroméxico o Aerolíneas Argentinas.

Con todas ellas realiza vuelos en código compartido, así como ventajas en los puntos acumulados en los programas de fidelización, en los embarques o en el uso de salas de espera. Una vez que la compra se materialice, todo dependerá de lo que haga la alianza OneWorld, que es a la que pertenece el grupo IAG y en la que están también otras aerolíneas como American, Cathay, Finnair, etc.