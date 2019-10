Acesur (La Española, Coosur): "España sufrirá los aranceles más que ningún país europeo"

"No hemos sabido defender nuestros productos". Esa es la conclusión de Gonzalo Guillén, director general de Acesur respecto a los aranceles que Estados Unidos ha impuesto a algunos productos agrícolas españoles, entre ellos el aceite de oliva envasado. De hecho, Guillén afirma que "España va a sufrir más que ningún país europeo".

Según el máximo responsable de Acesur, otros países europeos han estado "más activos o han ejercido más presión que España". Así explica Guillén que nuestro país sea el único que tiene un arancel del 25% sobre el aceite de oliva envasado. "Se ha roto la unidad de mercado y estamos en desventaja, es injusto", se ha quejado.

España exporta unas 50.000 toneladas de aceite envasado, según las cifras de Acesur. Además, unas 100.000 toneladas llegan a granel a países como Italia para ser exportadas a Estados Unidos. En total, 150.000 toneladas y una factura de 250 millones de euros para el aceite de oliva español que quiera llegar a Estados Unidos.

Guillén asegura que el sector del aceite de oliva "se va a dejar la piel" en reconducir la situación y en exportar a otros mercados como Francia, Reino Unido, Brasil o México, donde el consumo de esta grasa vegetal está creciendo. Sin embargo, recuerda que el "70% de la producción de aceite de oliva se consume en el Mediterráneo".

Ante esta situación, Acesur no descarta "junto a otras empresas, montar una envasadora en Estados Unidos". De esta forma, exportando a granel y envasando en Estados Unidos, el aceite de oliva español evitaría los aranceles.

Por otra parte, aunque asegura que "no es experto en leyes", Guillén cree que "el sector puede pedir a la Unión Europea que se le compense por un castigo que estamos recibiendo por algo que no hemos hecho". Y es que cabe recordar que los aranceles a los productos agrícolas son la respuesta del Ejecutivo de Donald Trump a las ayudas públicas que los Estados miembros han concedido al gigante aeronáutico Airbus y que la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha considerado ilegales.

Mayor previsión ante el 'brexit'

Desde Acesur indican que con los aranceles ha existido una falta de "previsión y de anticipación" por falta de la política y también del sector. El daño está hecho aunque Guillén indica que "se puede revertir" pero que una situación como la actual que perdure durante seis meses puede hacer que el aceite de oliva español desaparezca de los lineales de Estados Unidos.

Otro de los conflictos internacionales que preocupa al sector es el brexit. Sin embargo, el director general de Acesur ha explicado que se han "anticipado" y que acumulan mayor stock en Reino Unido. "Se va a complicar el tema del IVA y de la fiscalidad en general, hay que cambiar la forma de trabajar", ha señalado Guillén.