A LOS LEONES: Enrique Lores (HP) y Borja Martínez-Laredo (Airtificial)

HP sorprendió a todo el sector tecnológico al anunciar el pasado viernes la reducción de entre 7.000 y 9.000 empleos en todo el mundo, la primera medida de Enrique Lores, el español que desde el 1 de noviembre será CEO de la compañía a nivel mundial (pero que lleva toda su carrera con cargos de responsabilidad la empresa). El principal objetivo de Lores es darle una vuelta a HP, anclada en la venta de ordenadores e impresoras y convertirla en una compañía de software al estilo Microsoft.

Una nueva hoja de ruta que no comienza con buen pie. Anunciar el despido de 9.000 personas no parece ser la mejor manera de refundar una compañía. En especial si lleva más de un lustro ganando dinero. Lores habla de recortar empleos, pese a facturar 14.603 millones de dólares y ganar 1.179 millones, su mejor dato desde 2016. Una situación económica que no parece demasiado acuciante.

Lores ha lanzado un órdago, pero no ha concretado las cifras por países, lo que ha generado una alarma innecesaria en mercados como España donde emplea a poco menos de 2.500 personas. Un varapalo para los trabajadores en nuestro país, que temen por sus puestos de trabajo pese en España ganó 34 millones durante 2018, un 58% más.