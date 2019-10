No digan aranceles, digan elecciones: Trump ataca la agricultura de la UE para recuperar el voto rural

La maquinaria electoral ya está en marcha en Estados Unidos. 2020 será el año en el que los ciudadanos norteamericanos decidirán si otorgan cuatro años más de confianza a Donald Trump o, por el contrario, optan por una alternativa demócrata. Un reto que llega en un momento complejo del mandato del 45 presidente de los Estados Unidos.

El inicio de una investigación para comenzar un proceso de impeachment en su contra ha añadido más presión aún a una administración que ve como parte de la base de votantes que le llevó a la presidencia está perdiendo fe en sus mensajes. En este sentido, un grupo sobresale por encima del resto: los profesionales de la agricultura.

Este colectivo, que se erigió como un pilar fundamental de la campaña 2016, ahora se he convertido en un importante problema para Trump. En lugar de abrazar el "Make the farmers great again" con el que la maquinaria electoral republicana quiso persuadir a los agricultores, cuatro años de tensar las exportaciones de esta industria debido a las guerras comerciales disputadas contra Canadá, México o China han desgastado el apoyo del campo a Trump.

Jamón, jamón Tomás Serrano

La guerra comercial con China ha impactado de forma muy profunda en el sector agrícola estadounidense. A esta circunstancia ha habido que sumar otro factor de tensión más: el biocombustible.

Los líderes de 23 organizaciones de productores de maíz enviaron una carta al presidente Trump el pasado mes de septiembre en la que acusaban a las políticas puestas en marcha por el mandatario de reducir la demanda de sus cultivos. "La frustración en el campo está creciendo", le avisaron.

Esta polémica surgió tras la decisión de otorgar 31 exenciones a pequeñas refinerías, gracias a las que quedaban liberadas de de tener que mezclar biocombustibles como el etanol en su gasolina. Una decisión que tiene un gran impacto sobre este cultivo ya que el 40% del maíz producido en territorio estadounidense se dedica al etanol.

No hay que olvidar que el maíz es el producto agrícola más producido en Estados Unidos con unos 350 millones de toneladas anuales, con un valor de producción que supera los 50.000 millones de dólares al año. En su conjunto, el país envió al extranjero más de 139.500 millones de dólares en productos agrícolas en 2018. Una cifra que los especialistas esperan se vea dañada por las guerras comerciales.

Estas decisiones han provocado que el malestar con la política exterior estadounidense crezca entre el colectivo agrícola durante los últimos meses. Una circunstancia que puede tener un importante impacto en los resultados de las próximas elecciones. En estados como Iowa, Ohio o Carolina del Norte que fueron claves en la victoria de Trump de 2016 y tuvieron resultados muy ajustados, el colectivo de profesionales de la agricultura puede tener un gran impacto en los resultados de 2020.

25% de aranceles a los productos agrícolas

En este contexto, la autorización por parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a que Estados Unidos imponga aranceles valorados en 7.500 millones de dólares a productos europeos llega en un momento inmejorable para los intereses de Trump. El conflicto, que proviene de las ayudas que los gobiernos europeos otorgaron a Airbus, tendrá un nuevo capítulo el próximo 18 de octubre.

Este día Estados Unidos anunciará la lista definitiva de productos afectados por los nuevos aranceles. A pesar de conocerse el listado completo, representantes del gobierno estadounidense ya han adelantado que supondrá un sobrecoste del 10% en las importaciones de aviones comerciales y un 25% a una serie de productos agrícolas.

¿Pero cómo es posible que un problema industrial termine afectando a la agricultura? La decisión de la OMC otorga un derecho a Estados Unidos pero, la decisión de cómo desarrollarlo, corresponde a al Gobierno. Tiene libertad total para elegir dónde busca las compensaciones que marca la sentencia de la OMC. La decisión de gravar de forma tan importante a los productos agrícolas tiene más de mensaje interior al sector de la agricultura que intención de conseguir compensaciones económicas.

Más cuando la Unión Europea también tiene en marcha otro proceso similar por las ayudas que Estados Unidos otorgó a Boeing que, en este caso, podrían rondar entre los 10.000 y los 12.000 millones de dólares. Una decisión que, como pronto, podría llegar en seis meses.

Trump cuenta así con medio año de carta blanca para utilizar la decisión de la OMC para dotar de contenido los mensajes con los que el mandatario arrancará su carrera para volver a ocupar el Despacho Oval de la Casa Blanca cuatro años más.

Aunque hay que esperar hasta el próximo 18 de octubre para conocer la lista definitiva de productos elegidos por Trump, según los cálculos de la organización agraria COAG, si la decisión coincide con las dos listas preliminares anunciadas por Estados Unidos, los aranceles impactarán sobre un volumen de exportaciones agrícolas españolas de 970 millones de euros.

Así las cosas comienzan dos semanas en los que desde la Unión Europea se van a redoblar todos los esfuerzos para que Estados Unidos se siente en la mesa de negociación. Una remota opción que, de no producirse, hará que Bruselas responda a las medidas anunciadas por Washington. Un contexto en el que ambas economías pueden perder mucho pero con el que Trump quiere poner las primeras piedras de su victoria electoral en 2020.