María Benjumea (South Summit): "No tenemos techo, queremos ser cada vez más importantes"

El sector empresarial se encuentra en plena transformación digital, en un contexto en el que el desarrollo de las nuevas tecnologías están exigiendo y favoreciendo la innovación y en el que están apareciendo start-ups con cada vez mayor frecuencia y en diversos ámbitos del mercado.

Para desarrollar esta transformación a la nueva era digital, algunas de las grandes empresas necesitan el impulso de otras compañías que ya nacen preparadas y adaptadas a estos nuevos desafíos. También las start-ups necesitan este apoyo y el de inversores para continuar con su crecimiento.

Con la intención de conectar a estos dos extremos del sector empresarial, Madrid acogerá una nueva edición del South Summit, uno de los eventos enfocados a las start-ups y la innovación más importantes a escala global, tanto a nivel de participación como a nivel de inversión.

Será durante los próximos días 2, 3 y 4 de octubre, en La Nave, donde las start-ups tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos a los más de 1.000 inversores y empresas que participarán, con una cartera de inversión cercana a 55.000 millones de euros.

Primeros pasos del evento

María Benjumea es la creadora de Spain Startup, la plataforma que, junto al IE Business School, puso en marcha el South Summit en 2012. Ella se define como emprendedora, dado que toda su trayectoria profesional ha trabajado en este ámbito del sector empresarial, en proyectos propios o ajenos.

Así, con su experiencia en el apartado del emprendimiento y queriendo reivindicar el talento y buen hacer de los ingenieros y empresarios españoles, Benjumea decidió que tenía que desarrollar un proyecto que le permitiera dar voz y poner el foco en este apartado del sector empresarial del país.

Con este objetivo, crea Spain Startups y, con el apoyo del Instituto de Empresa, desarrolla South Summit, un evento que comenzó con 500 asistentes, 185 emprendedores y 70 inversores y que cifra ahora su impacto en 16.000 asistentes, 6.800 emprendedores y 750 inversores.

María Benjumea durante la presentación del Mapa del Emprendimiento y South Summit 2019.

Año tras año, la idea de María Benjumea fue creciendo hasta convertirse en lo que ella quería. "Creamos South Summit con la idea de que fuera un evento de referencia a nivel mundial, que conectara talento e inversión y que pusiera a España en el mapa como país referente en talento e innovación", afirma la fundadora.

Sin embargo, la CEO de Spain Startups no se conforma con lo obtenido, precisamente por esa vocación de referencia global con la que desarrolló su idea. "No tenemos techo, no nos marcamos unos objetivos, sino que queremos seguir creciendo y ser más importantes cada vez".

Novedades de esta edición

Como en las ediciones anteriores, South Summit contará con un concurso de start-ups entre todas las que se han apuntado al evento. María Benjumea destaca "la calidad de todas las participantes de este año", señalando lo difícil que ha sido elaborar la selección final entre todas las que solicitaron.

Estas innovadores empresas no proceden sólo del territorio español, sino que entre las finalistas al premio se encuentran algunas que tienen su origen en países como Tanzania, Emiratos Árabes Unidos,... "De naciones muy variadas", comenta la fundadora.

"Este año vamos a continuar apostando, y seguiremos haciéndolo, por todo el aspecto de la educación, porque creemos que es clave hacerlo dentro de esta cuarta revolución industrial", dice Benjumea, que explica que para esta faceta se encuentra EnlightED, un apartado dentro del propio evento.

La CEO de Spain Startups también se muestra orgullosa por la calidad de los fondos de inversión y de las empresas que acudirán durante la primera semana de octubre al evento que ella creó. "A South Summit vendrán este año el creador de Uber y el de N26, que son dos start-ups que ya son auténticos monstruos", apunta.

La gestión que han hecho del gran recinto que disponen en La Nave es otro de los aspectos que Benjumea destaca, puesto que considera que con la organización espacial que han elaborado "se favorecerá enormemente el networking, que es una de las cosas más importantes en este tipo de eventos".

El negocio de las 'start-ups'

En relación a la situación actual de las start-ups, María Benjumea afirma que cada vez existen más debido a la difusión que se está produciendo en torno a la cultura del emprendimiento, menos habitual en generaciones anteriores.

Una de las herramientas que lo favorecen son las incubadoras de start-ups, a las que María Benjumea señala como "muy útiles" para el crecimiento de las empresas innovadoras. "Está demostrado que las compañías que pasan por este tipo de procesos, crecen de manera más rápida y se mantienen más que aquellas que no lo hacen", dice.

También aprovecha para desmontar mitos en torno al emprendimiento. El primero de ellos es que el emprendedor es joven. "En el Mapa del Emprendimiento que publicamos hace poco señalamos que una de cada tres start-ups está fundada por alguien mayor de 45 años", comenta.

El apartado que menos gusta a la creadora de South Summit sobre el informe que Spain Startups ha elaborado es en relación a las mujeres: sólo suponen el 19% de los emprendedores, frente al 81% de hombres. "Parece que no acaba de extenderse esta cultura entre las mujeres. Ojalá cambie pronto esta situación", sentencia María.

Sobre el futuro de este sector, María no se aventura a adivinar lo que vendrá. Pero hay una cosa que sí tiene claro: "No está todo inventado, ni mucho menos". Benjumea asegura que, viendo el desarrollo actual y la variedad de start-ups existentes, aún quedan muchos nichos por cubrir, aunque ni siquiera se conozcan todavía. Para que esta innovación continúe produciéndose, Benjumea apunta que los gobernantes tienen trabajo que hacer.

"Para que alguien se decida a dejar su empleo y arriesgarse, debe existir las líneas de financiación adecuada, pero también tiene que favorecerse la relación entre pequeñas y grandes empresas", explica María, que pide medidas al respecto a los partidos políticos, ahora que los ciudadanos acudirán de nuevo a las urnas.

"Talento hay en España, y mucho, pero para ser la potencia en tecnología e innovación que puede llegar a ser este país, es necesario que los gobernantes trabajen para incentivar y favorecer que se innove, que se emprenda", sentencia Benjumea.